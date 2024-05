Más de la mitad de los sanjuaninos tuvo que buscar trabajo en el último año

Que gran parte de los salarios se encuentran por debajo de la inflación no es una novedad. Los valores en góndolas como en las facturas que se reciben mensualmente son cada vez más elevados y los sanjuaninos terminan haciendo malabares para cubrir todos los gastos. Debido a la situación económica actual, gran parte de la población tuvo que salir a buscar trabajo , o porque fueron despedidos o para sumar un ingreso más.

En una encuesta realizada por Tiempo de San Juan , el 54,72% de los lectores indicó que durante el último año tuvieron que salir a buscar trabajo. El 19,9% lo hizo porque lamentablemente fueron despedidos en el lugar donde desempeñaban tareas y quedarse sin trabajo no era una opción; mientras que gran parte de los lectores, el 34,82%, señaló que tuvo que buscar un empleo adicional debido a que con lo que ganan no es suficiente para cubrir los gastos.

Del otro lado de la vereda se encuentran aquellos sanjuaninos que no se han visto en la necesidad de salir a buscar un trabajo. El 26,29% señaló que no fue necesario ya que cuentan con un empleo cuya remuneración es suficiente para poder vivir y cubrir los gastos; mientras que el 18,99% no tuvo necesidad de buscar empleo debido a que reciben un ayuda del Estado por medio de un plan social.

Tener trabajo, lo más importante

En el marco del Día del Trabajador, Tiempo de San Juan salió a la calle para conocer la opinión de los sanjuaninos en torno a sus trabajos, y gran parte de ellos agradecieron el hecho de contar con uno y no ser desempleados.

Tanto mozos, como taxistas, hoteleros o trabajadores municipales se refirieron en primer lugar a la satisfacción de tener un trabajo con el cual mantener su hogar como lo más positivo de su trabajo.