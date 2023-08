Más de la mitad de los sanjuaninos, en contra de las salidas a trabajar de condenados a perpetua

Video Las calesitas más famosas de San Juan, una diversión que no pasa de moda

En ese marco, más de la mitad de los sanjuaninos que participaron de la encuesta se mostraron en contra de la propuesta que aún no fue aprobada por el Juzgado de Ejecución Penal, según confiaron fuentes cercanas a este diario. Es que más 56% de los consultados cuestionaron la posibilidad.

Un 38,8% sostuvo que no sólo desaprobaba la idea, sino que resultaba una burla tanto para las víctimas como así también para sus familias. Por su parte, un 17,3% dijo que no servía para la reinserción de los internos del Servicio Penitenciario.

Por otro lado, un 43,9% observó con buenos ojos la medida que tiene la finalidad de incorporar a los reclusos a la sociedad, una vez que cumplan con las sentencias condenatorias.

De esa porción a favor de la iniciativa, un 23,3% manifestó que lo aprobaba siempre que prestara un servicio para la comunidad, mientras que un 20,6% expresó estar de acuerdo si servía para su reinserción. Es que al fin y al cabo, aquellos que purgan penas tras las rejas cumplen con un solo castigo y es el de estar privados de la libertad, permaneciendo en total vigencia el resto de sus derechos.

El anuncio de Adriel Fernández -en una nota con Diario de Cuyo- levantó polvareda porque entre los presos que cumplen con los requisitos están aquellos que cometieron crímenes y, si bien aseguraron que no todos recibirán el beneficio ya que se trata de un prueba piloto, familiares de víctimas pegaron el grito en el cielo.

No obstante, la autoridad manifestó a través de los micrófonos de Canal 13 que "no es conveniente hablar de nombres propios", dado que comenzaron a circular las identidades de los reclusos que accederían al beneficios, algunos de ellos, asesinos a sangre fría. Además aseguró que los primeros beneficiados no revestían peligrosidad de fuga.