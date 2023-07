Asesinaron a sangre fría y ahora saldrán a trabajar: la iniciativa que hizo estallar de bronca a las familias de víctimas

El director del Servicio Penitenciario , Adriel Fernádez , explicó en la publicación del domingo de Diario de Cuyo que se trata de una prueba piloto que se llevará adelante con tres internos, que no sólo prestaron buena conducta sino también forman parte de talleres y actividades que se desarrollan dentro del Penal de Chimbas, de la mano de Espartanos y Emaús . Y advirtió que, si el proyecto funciona, otros reos se verán beneficiados.

Es por esa razón que la familiar de la víctima de femicidio que conmovió a la provincia salió al cruce, frente a la posibilidad de que los asesinos de su hija comiencen a tener las salidas. "Me enojo, me da rabia porque no piensan en las familias de las víctimas, a los que sufrimos una pérdida, hasta cuándo nos quieren hacer sufrir", sostuvo la mujer que adelantó que le pedirán explicaciones al juez del Juzgado de Ejecución Penal que dio lugar a la medida.

1.jpg Sandra Rojas, la madre de Cristina Olivares, se mostró indignada por la medida que podría beneficiar a los asesinos de su hija

Si bien explicó que los familiares analizan qué hacer, una de las opciones es acudir a Tribunales para que los funcionarios del Poder Judicial al mando "den la cara" por la iniciativa que despertó opiniones a favor y en contra. Es que aquellos sanjuaninos que cometieron crímenes o delitos contra la integridad sexual muy graves y fueron penados por la Justicia, antes del 2017, podrían acceder a las salidas de la cárcel para trabajar.

Tal y como lo expresa en la nota Fernández -que responde a la Secretaría de Seguridad, a cargo de Carlos Munisaga-, son 58 presos condenados a prisión perpetua, por lo que si cumplen con los requisitos de buena conducta y el piloto sale bien, todos tendrían la posibilidad de salir, como Miguel Ángel Palma y Rosa Videla, ambos penados por el brutal asesinato de Olivares.

"No es conveniente hablar de nombres propios", sostuvo Fernández a Canal 13 durante la mañana de este lunes, respecto al funcionamiento del polémico programa, al que defendió y aseguró que experiencias similares en otras partes del país ha dado buenos resultados. Además argumentó que los primeros tres beneficiados no revisten peligrosidad de fuga y que también se analizará caso por caso.