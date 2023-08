Más de 100 camiones y 45 días: así es el mega operativo para montar el Radio Telescopio CART

WhatsApp Image 2023-08-09 at 18.29.00 (3).jpeg

De acuerdo a los detalles del operativo de traslado, supervisado por personal de la UNSJ como también profesionales de China que se encuentran en Barreal, se estima la llegada de entre 5 a 10 camiones por día, que trasladan un total de 458 bultos en 58 camiones semis y 52 carretones, que tienen un mayor tamaño.

El recorrido de las movilidades es desde Zárate e ingresan a San Juan por la provincia de Mendoza, hasta acceder al Parque Nacional El Leoncito. "El ingreso es por Uspallata para no hacerlo por el pueblo (Barreal) y así evitar que se genere un impacto por el tamaño de los equipos, donde se pone en riesgo cables y alumbrado público", señaló Federico.

Así es el mega operativo para el Radio Telescopio CART

La demora de viaje de los semis es de día y medio a dos, mientras que los carretones, que van acompañados de móviles especiales, tienen una demora de entre 8 a 9 días, dependiendo del estado de la ruta y las condiciones climáticas, ya que no pueden viajar con lluvia. Además, no circulan de noche por motivos de seguridad. Solo martes y domingos no hay movimiento en el Observatorio Cesco, porque los fines de semana no hay actividad en el Puerto de Zárate.

WhatsApp Image 2023-08-09 at 18.28.58 (3).jpeg Fotografía: Gabriel Iturrieta

En la localidad calingastina desde hace días están instalados siete profesionales de China, quienes son los encargados de controlar la descarga de los bultos en el sector donde se armará el CART. Al respecto, Federico indicó que desde hace un tiempo también se encuentra en Barreal para coordinar los traslados y estar en permanente contacto no solo con la gente que carga en Zárate, sino también con los camioneros que recorren las rutas hasta llegar a la provincia. Él espera al ingreso al Parque Nacional todos los días a los camiones que llegan sobre las 10 de la mañana, coordina con los guardaparques el ascenso (debido a que debe estar despejado el camino), y controla que todo el equipo trasladado se encuentre en condiciones antes de proceder a la descarga.

WhatsApp Image 2023-08-09 at 18.29.00 (4).jpeg

"La subida al parque la primera vez fue compleja, pero porque no conocíamos el camino. Con el paso de los días se fue haciendo sin problemas", puntualizó. Si bien el plazo máximo es de 45 días, Federico espera que, de no haber adversidades, en un mes estarán todos los bultos en el terreno que se encuentra a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar.

El idioma, una barrera que se derriba gracias a la tecnología

Tanto Federico, los trabajadores del Observatorio Cesco como el personal de la UNSJ que cada mañana supervisa la descarga de los camiones, señalan que el dialogo con los profesionales de China es bastante compleja, ya que solo uno habla muy poco inglés. Pero ese no es un impedimento para poder comunicarse.

WhatsApp Image 2023-08-09 at 18.28.58 (4).jpeg

Por medio de aplicaciones, traducen pedidos puntuales y así pueden transmitir distintos mensajes a los orientales que se encuentran en Barreal. “Nos repetimos varias veces las cosas, pero hay mucha tolerancia, paciencia y comprensión para que ellos nos entiendan a nosotros, y viceversa”, expresan.

Acto en altura y un “día histórico”

El arribo de las partes del Radio Telescopio CART marca un hito significativo en la colaboración entre China y Argentina en el campo de la astronomía, y materializa años de acuerdos y trabajo en conjunto.

Tras la demora registrada por la pandemia, y la reactivación de la llegada de los componentes de la gran antena, el pasado viernes personal de la UNSJ realizó un emotivo acto en el terreno donde se alzará el CART.

“Hoy es un día histórico. Estamos todos muy conmocionados con esta situación porque para nosotros son años de estar esperando este proyecto. Es un orgullo inmenso, principalmente para el personal del Observatorio que ha estado detrás de este proyecto durante décadas, para las autoridades de la Facultad, la Universidad, el Gobierno de la Provincia, también para la cantidad de investigadores y estudiantes que se están sumando. Cuántos países tienen inversiones privadas en este tipo de proyectos y nosotros lo hacemos desde el Estado, desde la Universidad Pública”, aseguró en su momento la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Natalia Núñez.

image.png Día del acto, cuando arribaron los primeros camiones - Gentileza: Prensa Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Quien también expresó unas palabras fue Marcelo Segura, coordinador del Proyecto CART, quien subrayó la importancia de la gran antena y la perseverancia para poder lograr que en un mes se comience con el montaje de algo que marcará un antes y un después en la ciencia local, nacional y mundial.

Una vez que lleguen todos los bultos que se encuentran en Zárate, arribarán al pueblo calingastino el resto de los ingenieros y técnicos chinos para el montaje de la antena, que tendrá una demora estimada de entre 8 a 12 meses.