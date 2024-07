Mariela, la sanjuanina que conmovió con su emprendimiento y ganó un millón en un streaming nacional

Durante el programa “Soñé que volaba”, conducido por Migue Granado en OLGA , una sanjuanina se consagró como ganadora de un concurso auspiciado por Andreani, donde se hizo acreedora de un millón de pesos para transporte, por el objetivo de expandir su negocio. Así, la sanjuanina Mariela León, no solo dio a conocer su emprendimiento a nivel nacional, sino además tendrá la posibilidad de salir de las fronteras provinciales.

El emprendimiento es Biodena, una línea de cosmética natural y sustentable, producida por Mariela y su gente. Durante un minuto, tiempo que le dieron para poder contar de qué se trataba su negocio, Mariela relató los inicios de la marca. “Nace hace 10 años como un emprendimiento para sanar. Cuando me enfermé de cáncer de vejiga mi médico me recomendó que dejara de lado todo lo que contuviera químicos. Comencé a investigar y la cosmética que yo utilizaba tenía descriptores endocrinos, más de 17 químicos que me colocaba en la piel todos los días”, comienza relatando Mariela.