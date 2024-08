Luego del escrache, los Bomberos Voluntarios de Pocito dicen que no rescatarán más gatos en altura

A finales de la semana pasada se generó en San Juan una enorme polémica en las redes, después de que proteccionistas escracharan a Bomberos Voluntarios de Pocito de accionar mal, luego de que rescataron a un gato que estaba sobre un poste de electricidad bajándolo tirándole agua. Ahora, desde el cuartel salieron a responder y defenderse y aseguraron que no rescatarán más animales en zonas de altura, porque no cuentan con los recursos necesarios.

Todo ocurrió el jueves pasado, cuando el animal se subió a un poste de unos 6 metros de alto y no podía bajar. Según aseguraron los rescatistas de animales, los vecinos comenzaron a llamar desde temprano a los Bomberos para pedir asistencia. Sin embargo, afirmaron, ellos llegaron recién por la noche.

image.png

Sumado a eso, decidieron bajar al animal usando las bomberas con agua y pusieron una manta debajo. Pero, el gato terminó cayendo al piso y escapó, sin posibilidades de que lo asistieran.

Ahora, Moya comentó que, “nos demoramos porque no teníamos los recursos. Consultamos a otros cuarteles y tampoco tenían los medios para bajarlo. Necesitábamos una escalera o una grúa, algo con lo que no contamos. Entonces, se decidió usar esa forma que era la única que podíamos implementar. Se fue arrojando chorros de a poco para bajar al gato y se colocó la seguridad debajo. Pero tuvimos mala suerte y no cayó sobre ella”.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by AyudandoPatitasSj (@ayudandopatitassj)

Por otra parte, afirmó: “En el momento, la gente que estaba en el lugar nos aplaudió por haberlo bajado. Pero después empezó todo el problema con los proteccionistas. Se acordaron hasta de nuestras madres, nos dijeron cosas horribles. Pero, no estamos enojados. Estamos dolidos. Invitamos a la gente en general que se acerque y vea como trabamos. Nosotros somos voluntarios, no recibimos dinero, es más, ponemos dinero de nuestro bolsillo”.

En ese contexto, agregó: “Invitamos también a los proteccionistas a que se unan a nosotros en una campaña para juntar fondos para comprar la escalera que se necesita para rescatar a animales en altura. Probablemente, juntos podamos alcanzar ese fin. Mientras tanto, hemos decido que no vamos a rescatar más gatos en altura, porque no contamos con los recursos. Si hay un animal en un pozo o en peligro acudiremos como lo hemos siempre. Pero de ese modo, no”.