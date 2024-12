Los secretos de una repostera sanjuanina para hacer un riquísimo pan dulce

Para no cargar con tantas cosas a Papa Noel, Tiempo de San Juan acudió al profesionalismo y buena onda de la chef Julieta Pelletier, quien desde la cocina de su casa compartió un receta fácil y rápida para disfrutar de un delicioso pan dulce de un kilo en estas Fiestas.

Pelletier optó con las nueces y los chips de chocolate como estrellas de una auténtica delicia, pero dejó abierta la puerta a que cada persona puede elegir echarle frutas abrillantadas, frutos secos u otra materia prima de su preferencia.

La elaboración no demora mucho tiempo. Sí hay que prestar atención al consejo de Juli, quien es de las personas que no escatiman en la calidad de los ingredientes para lograr que la explosión de sabores en el paladar sea la mejor.

Otro detalle, no se precisa de un gran espacio para llevar la tarea adelante, ni tampoco de artefactos o elementos que no estén normalmente en una casa. Teniendo los ingredientes adecuados y una adecuada predisposición, no será complicada llevar este desafío repostero a buen puerto. Cualquier duda, busquen a Aimé Pastelería Artesanal en las redes y Juli les dará los tips que hagan falta.