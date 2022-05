Los gremios docentes niegan que haya paro este jueves en San Juan

"Buenas noches familias. Seguro habrán oído o leído que es probable que mañana hay paro de docentes. Todavía no he recibido confirmación alguna acerca del mismo, por lo tanto, por ahora las clases mañana son normales. Cualquier novedad estaré avisando por éste medio", escribió una docente de escuela pública en el grupo de WhatsApp. Generó gran confusión. Por eso, este medio consultó con los gremios, quienes enfatizaron en que no hay tal paro.