Los 70 chicos que fueron salvados por la pasión al baile de una sanjuanina

WhatsApp Image 2023-04-04 at 08.40.09.jpeg Florencia y Agustina Vicente.

La lucha de estás jóvenes para que el "EstudioVi Dance" creciera fue muy fuerte. La primer sede de los chicos fue en la casa de Agustina."En 2021 la chica -la otra directora- no podía mantener el instituto. No podía dejar a los chicos solos y me los llevé a mí casa. Aproveché que en el fondo tenía una galería grande y armé de a poco el instituto".

WhatsApp Image 2023-04-03 at 22.55.03.jpeg Agustina junto a alguna de sus alumnas

Ese 2022 fue un año de aprendizaje y mucho papeleo para ella y su hermana. "Fue nuestro primer año completo y hubo mucho aprendizaje", dijo. El lugar fue mejorando día a día y ahora tienen 70 chicos a su cargo.

"Estoy cumpliendo un sueño, no es un peso para mí. Estoy agradecida de todo, me encanta hacerlo". "Estoy cumpliendo un sueño, no es un peso para mí. Estoy agradecida de todo, me encanta hacerlo".

Sueña que el proyecto avance y no decaiga: "Queremos avanzar con los dos institutos a la vez, estamos proyectando diferentes cosas y queremos cumplirsele a los alumnos", expresa Agustina.

Su edad no fue un impedimento. "Me ha tocado un grupo de padres muy respetuoso, no me han juzgado por la edad. Son colaboradores y respetan nuestras decisiones".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqJwb9ROP2Z%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by StudioVi Dance (@studiovi.dance)

WhatsApp Image 2023-04-03 at 22.54.58.jpeg

WhatsApp Image 2023-04-03 at 22.54.57 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-04-03 at 22.55.02.jpeg

WhatsApp Image 2023-04-03 at 22.54.56 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-04-03 at 22.54.58 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-04-04 at 08.39.55 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-04-03 at 22.54.56.jpeg