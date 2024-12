Los 24 hechos del '24 en San Juan

Pasaron cosas en San Juan en este 2024. Hechos tristes, como la desaparición y hallazgo sin vida de la estudiante alemana Julia Horn. Hechos felices como el ascenso del Verdinegro. Hechos vibrantes, como Coldplay presentando su canción en el Valle de la Luna. Hechos esperanzadores como el arranque de dos proyectos mineros. Hechos que quedarán en el recuerdo de los sanjuaninos y sanjuaninas por tener ese no sé qué que los puso en boca de todos, que sobresalieron del resto por marcar un hito, por ser únicos. Acá están y estos son los 24 hechos más relevantes de 2024, según TIEMPO DE SAN JUAN.

En mayo se dio el caso conmovió a San Juan y a todo el país. La alemana Julia Horn, una pasante de intercambio de la ONG Youth For Understanding (YFU), se perdió en el cerro Tres Marías, al que había ido sola a hacer trekking. Tenía experiencia en la montaña y por eso se elucubraron diversas hipótesis sobre su supervivencia. Pasaron 4 largos días de estupor, mientras el Gobierno de San Juan, en conjunto con varias asociaciones dedicadas al andinismo, realizaron un operativo para encontrarla. Incluso salieron a buscarla personas comunes. El lunes 27 de mayo se conoció la peor noticia. El cuerpo de Julia fue encontrado en cercanías de la Quebrada de Zonda. La autopsia reveló que sufrió una caída que le costó la vida y que falleció el mismo día que desapareció. Sus padres llegaron desde Alemania a buscar sus restos y agradecieron la enorme solidaridad de los sanjuaninos.

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.19.42 (1).jpeg

San Martín es de Primera

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.19.41.jpeg

El 8 de diciembre, el club San Martín de San Juan ascendió a Primera División, luego de imponerse 2-0 ante Gimnasia de Mendoza en la final del Reducido de la Primera Nacional 2024. El partido fue pura emoción, en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba. El Verdinegro logró el pasaporte a la gran liga junto con Aldosivi. Los tantos del partido fueron obra de Federico González y Nazareno Funez para un San Martín sólido, en un encuentro que estuvo marcado por la tensión y las imprecisiones y una final para el infarto. El partido tuvo de todo, incluso un gol de Ezequiel Montagna que fue anulado tras la intervención del VAR. Así se cerró una brillante campaña de 70 puntos del armado del talentoso DT Raúl Antuña, que seguirá al frente durante 2025.

Coldplay en Ischigualasto

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.35.jpeg

El 1 de octubre, de la mano de Coldplay, todos los ojos de los fans de esta banda alrededor del mundo se posaron en San Juan, que fue escenario de un evento inmersivo y sensorial con turistas de otras provincias y países, en el Parque Provincial Ischigualasto, de Valle Fértil. Se trató de la Experiencia MOON MUSiC, que fue la primera escucha exclusiva del álbum Moon Magic de la reconocida banda británica. Congregó más de 100 invitados, entre ellos fans, ganadores de concursos realizados en medios nacionales, influencers, youtubers y periodistas locales y nacionales, lo cual requirió un importante operativo de logística y coordinación para este inusual despliegue de una de las bandas de rock más importantes de las últimas dos décadas.

Dolor por Lucía Rubiño

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (1).jpeg

El caso de la adolescente que murió atropellada el 15 de octubre de 2023 en el Barrio Profesionales avanzó este año en tribunales. Este mes de diciembre, el fiscal Francisco Micheltorena confirmó el pedido de sobreseimiento del delito de homicidio culposo que había planteado el fiscal del caso, Iván Grassi, contra Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal. De esta manera, solo el menor que embistió y acabó con la vida de la adolescente quedaría como único responsable.

Fiesta Nacional del Sol con nuevo formato

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.35 (2).jpeg

La gestión de Marcelo Orrego decidió relanzar la Fiesta Nacional del Sol que en este 2024 se hizo con varios cambios, de fecha, sede y formato. Fue del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito. La Feria se montó en la zona de estacionamiento y contó con una oferta gastronómica, stands privados e institucionales, y escenarios para artistas locales. El espectáculo central, en el Velódromo, fue un show tecnológico, artístico y deportivo “Somos energía”, y se repitió los tres días. Hubo shows nacionales en la cancha del Estadio, y algunos de los artistas que se presentaron fueron Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Palmeras, Airbag, Trueno, La K'onga, La Barra y Luck Ra. A la par se dio el FNS Forum - Innovación y Energía, en el Teatro del Bicentenario.

Agua Negra, cerca de ser de uso comercial

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.19.42.jpeg

El 20 de diciembre se dio un hito histórico al realizarse una exitosa prueba piloto con el cruce exitoso de un camión cargado de harina, que ratifica la viabilidad del paso con fines comerciales. Hacer el Paso de Agua Negra comercial es toda una transformación. Permitiría complementarse óptimamente con el Paso de los Libertadores en Mendoza, que suele colapsar. A la vez, reivindica la utilidad del paso a Chile por San Juan para potenciar, en el futuro, la construcción de un túnel de baja altura, que permita tenerlo abierto todo el año. Este corredor internacional cobró más relevancia esta temporada por el furor de los argentinos de visitar Chile, atraídos por las playas y los tours de compras.

De la Fuente, esposado en Diputados

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.35 (1).jpeg

Gustavo de la Fuente, el famoso abogado sanjuanino causó sorpresa al ser detenido por su presunta implicación en una red de trata de personas. Esto generó una situación nunca antes vista en la Legislatura de San Juan porque el profesional estaba concursando por un cargo judicial y había resultado ternado antes de estar en el banquillo. Como la Comisión de Justicia debía entrevistarlo como a cualquiera de los semifinalistas, se dio un operativo especial por el cual De La Fuente apareció en la Legislatura, esposado y con custodia policial, a dar su examen para el cargo de Defensor Oficial. En Diputados se lo protegió para que pudiera evadir a la prensa. Fue el 20 de septiembre. No resultó electo luego en la votación del recinto pero el hecho sentó todo un precedente.

Caso Parisí, juicio y condena

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (4).jpeg

Tras un proceso con alto revuelo en tribunales, el funcionario judicial Mario Parisí, el 6 de septiembre fue condenado a un año y seis meses de prisión condicional por agredir a su expareja. Durante el juicio oral, que se llevó todos los flashes, la mujer describió agresiones físicas, amenazas y humillaciones verbales. Parisí sigue trabajando en el Poder Judicial porque la condena no está firme. En diciembre, Parisi sumó otra contienda, en el Fuero Civil, ya que la expareja del renombrado empleado judicial lo demandó por una cifra de $23.000.000, por daños y perjuicios que le habría ocasionado a la víctima.

Primera low cost en San Juan

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.35 (3).jpeg

El 2 de septiembre se dio el vuelo inaugural a San Juan de la primera aerolínea low cost de Argentina que llega a la provincia. Se trata de Flybondi, que llegó a un acuerdo con el Gobierno de Marcelo Orrego para prestar servicios desde y hacia Buenos Aires. El primer día de operación de la compañía en el Aeropuerto Domingo F. Sarmiento generó gran expectativa. Los vuelos están divididos en cuatro frecuencias semanales, conectando el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento con Aeroparque y viceversa. La salida desde Buenos Aires se da a las 13 horas, con arribo sobre las 15:15 en San Juan. La partida desde la provincia es a las 15:45, con llegada a Aeroparque a las 17:25.

20 años sin Tellechea

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (7).jpeg

El 28 de septiembre se cumplieron 20 años de la desaparición de Raúl Tellechea, un caso emblemático para los sanjuaninos por tratarse, según lo catalogó la propia Justicia Federal, de una desaparición forzada ocurrida en plena democracia. Es por eso que el juicio oral y público, que se inició el 12 de diciembre de 2022 y se acerca a su final, tiene a dos posturas bien enfrentadas y marcará un precedente en la historia local. En 2004, el ingeniero que cumplía funciones para la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan fue visto por última vez y desde entonces su paradero es un misterio. Los miembros de la comisión directiva lo denunciaron por fraude y dijeron que por esa razón se había fugado, pero su familia defendió su honor. Los acusados en juicio son Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro Del Castillo, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, Alberto Vicente Flores, Sebastián Cortez Páez, Miguel Francisco González, Roberto Mario León y Aurora Isabel Ahumada.

Docentes con gran corazón

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (2).jpeg

A principios de diciembre, las maestras de Angaco, más precisamente de la escuela José Alejandro Segovia, tuvieron una idea emocionante que fue avisarles a los chicos casa por casa que habían entrado en el cuerpo de bandera. El resultado de la experiencia fue un delivery de emociones que llegó a reflejarse en la tv nacional. La docente Emilia Martín, contó que se les ocurrió la idea pensando en el mismo sistema que se usa en la comuna para saludar las quinceañeras, con autoparlante y carteles.

Dos minas que arrancan

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (12).jpeg

Potenciando el perfil minero de San Juan, el 3 de diciembre el proyecto minero Los Azules consiguió la Declaración de Impacto Ambiental para iniciar la explotación. El Gobierno de San Juan otorgó la aprobación que permite el desarrollo de la etapa de explotación del proyecto de extracción de cobre ubicado en Calingasta. Por otro lado, el 24 de octubre la mina de oro Hualilán obtuvo su DIA y se encamina a revolucionar Ullum. El yacimiento obtuvo el permiso ambiental y ahora se abren las expectativas laborales y de negocios.

A bañarse en Punta Negra

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (5).jpeg

Punta Negra se estrenó con bañistas. El 28 de enero el dique Punta Negra fue reforzado como destino turístico, en una apertura sin precedentes, habilitando que la gente pueda bañarse en el lugar. Se dispuso de una zona boyada y gratuita para que la gente pueda refrescarse, con medidas de seguridad que permitieron el goce de decenas de sanjuaninos y turistas de otras provincias en familia. Este verano también será habilitado para chapotear, junto al dique de Ullum y el río San Juan.

Fusión de mineras

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36.jpeg

El 29 de julio, la gigante BHP se asoció a Lundin para manejar Filo del Sol y Josemaría en San Juan. Los yacimientos sanjuaninos son de clase mundial y muy promisorios. La base de operaciones de la compañía se traslada de Santa Lucía a Albardón. El Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Josemaría, Alfredo Vitaller; dio jugosos detalles de la operación. Explicó que cuando dos compañías tan grandes se juntan y hacen un acuerdo de este tipo, tiene que ser analizado y aprobado por varios organismos antimonopolio de diferentes países como Canadá, Estados Unidos y Australia, lo que tomará de cuatro a seis meses. “Hoy las dos compañías firmaron el acuerdo, falta que se homologue ante las autoridades. Una vez que eso pase, las compañías inyectan dinero, hay que acelerar y crecer”, dijo.

Marcha por la UNSJ

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (9).jpeg

El 23 de abril, el pueblo sanjuanino tomó las calles en la Marcha Federal Universitaria y en los departamentos hubo una importante movilización. El reclamo fue en contra del ajuste mediante el congelamiento del Presupuesto de las Universidades impulsado por la gestión de Javier Milei. La manifestación tuvo como punto de concentración la Facultad de Filosofía, con el objetivo de exigir la aprobación definitiva de la Ley de Financiamiento para las universidades públicas.

Camino de los sueños

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (14).jpeg

El 10 de mayo se abrió esta vía en Valle Fértil que más allá de su belleza, la ruta de tierra de 24 kilómetros tiene una importancia prácticamente vital para 16 familias que viven en Sierras de Riveros y que, por primera vez en la historia, pueden llegar hasta su pueblo en vehículo.

La renuncia del decano Bloch

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.37 (1).jpeg

El 23 de diciembre el ahora ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, Rodolfo Bloch, recibía desde el Consejo Directivo la aceptación de su renuncia al cargo que ocupó por más de una década, jaqueado por la destitución. Tras el escándalo por la denuncia por acoso sexual y laboral por parte de una no docente, Bloch dijo que esta situación lo llevó a cerrar su carrera política, cuando tenía pensado en 2025 competir de nuevo para rector. Y no descartó iniciar medidas legales él contra la denunciante. La suerte del decano iba a ser decidida por Asamblea Universitaria el 26 de diciembre, tras archivarse y reavivarse el caso, y se esperaba que esa decisión marcara un hito institucional y un fuerte mensaje a la sociedad. La denunciante dijo que buscaba un "castigo ejemplar". Bloch, con su dimisión, logró zafar de todo ese proceso.

Ataques a figuras religiosas

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (11).jpeg

En agosto se conoció el caso de una imagen de la Virgen decapitada en Capital. El hecho destapó otros anteriores, uno en Capital, en la calle Esquiu entre Lavalle y Güemes, cuando dañaron la imagen de una Virgen dentro de una gruta, sufrió daños. También en cercanías de la Parroquia del Valle, en Rawson, donde la imagen de la Virgen María sufrió roturas en su cabeza, que se sumó a otros de las mismas características ocurrido en Marquesado, en Rivadavia. Lo llamativo fue que el perpetró el primer ataque, murió sorpresivamente días después, de peritonitis.

Revivió la Ruta 40 Sur

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.37.jpeg

El 30 de agosto se firmó, entre Vialidad Nacional y el Gobierno de San Juan, el acta de Inicio de Obra de la Ruta 40 Sur. Permitió reiniciarla transformación en autopista del tramo entre Tres Esquinas y Cochagual, que había quedado abandonada hace 4 años. Si bien va lento, ya se trabaja en el lugar, con la construcción del obrador y se espera que se vigorice el ritmo a partir de marzo.

UPCN pegó el portazo

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (10).jpeg

El 27 de junio, UPCN, el club más ganador del vóley argentino con 24 títulos oficiales, tras 17 años de jugar la Liga Nacional la abandonó. José "Pepe" Villa, mediante un comunicado, apuntó que "nuestra lucha no alcanzó para vencer al centralismo de los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores y al sistema de competencia que persigue la Asociación de Clubes (ACLAV)". El histórico dirigente destacó también que "con nueve títulos logramos ser el club más ganador en la historia de la Liga Argentina, buscamos nuevos horizontes y conseguimos conquistar dos veces el Campeonato Sudamericano de Clubes, también histórico. Fuimos más allá y obtuvimos dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Clubes, sin precedentes para el vóleibol argentino". Y se lamentó: "Hicimos todo lo posible para volver a tener un campeonato federal y competitivo, pero no alcanzó. El negocio, parece, para algunos fue más importante que el vóley".

Debate por el RIGI

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (6).jpeg

El 15 de agosto se dio la adhesión, por ley provincial, al RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) en San Juan. Tras casi seis horas de debate, 21 de los 36 legisladores sanjuaninos votaron a favor de la iniciativa impulsada por el orreguismo. Hubo un ausente: el uñaquista y líder de la CGT Eduardo Cabello. Se trata del régimen incluido en el proyecto de Ley Bases de Javier Milei que estipula beneficios impositivos para empresas que hagan inversiones de más de 200 millones de dólares. El Gobierno de San Juan y varios sectores impulsaron el RIGI convencidos de que traerá el desarrollo de la minería y redundará en fuentes de trabajo y dinamismo de la economía. El RIGI dividió opiniones en San Juan también cuando fue votado en el Congreso. Sobre todo en el PJ porque los diputados nacionales votaron a favor y los senadores -Sergio Uñac y Celeste Giménez- en contra.

80 años del terremoto emblema de San Juan

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (8).jpeg

El 15 de enero se cumplieron 8 décadas de la mayor tragedia sísmica provincial, dejando 10.000 muertos, heridos y la destrucción edilicia casi completa de la ciudad. Se produjo a las 20:49 horas y alcanzó 7,4 grados de magnitud en Escala Richter. El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, cerca de La Laja, en Albardón. Los efectos llegaron también a Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis. Fue la mayor tragedia natural de Argentina. A pocos minutos del centro sanjuanino, sobre la vera de la ruta y en medio del silencio por la falta de tráfico, se encuentran los cerros de Las Lomitas, la huella que persiste del terremoto de 1944. Allí se originó el fenómeno natural y 80 años después de aquella devastadora tragedia, TIEMPO DE SAN JUAN recorrió la zona junto al geólogo sanjuanino Gustavo Ortíz.

Chau Energía San Juan, hola Naturgy

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (3).jpeg

El 16 de mayo se conoció que Energía San Juan cambiaba de nombre, tras décadas con la misma identidad. Pasó a llamarse Naturgy, como el holding que la controla. Semanas después del anuncio, cambió la cartelería y plotters de móviles y empezó a mandar las boletas con el nuevo logo. La gente todavía no se acostumbra a la modificación y sigue llamándole Energía San Juan. Por otro lado, en diciembre se supo que la compañía, que distribuye la luz en la provincia, cambió a su gerente general por primera vez en 27 años. Salió Eduardo Tejada y entró Eduardo Stocco, oriundo de Maipú, Mendoza, y también con larga trayectoria en la empresa donde se desempeñó en varias posiciones.

El sanjuanino armado en el acto de Milei

WhatsApp Image 2024-12-27 at 14.23.36 (13).jpeg

El 4 de julio San Juan fue noticia nacional por un confuso hecho durante la visita de Javier Milei a la provincia, donde encabezó un acto en la Casa de Sarmiento. Ese día, un hombre que se acercó al lugar armado fue detenido por policías de la Brigada Norte y otros efectivos que estaban prestando colaboración en la esquina de San Luis y Sarmiento. El detector de metales fue crucial porque ahí saltó que él llevaba una 9mm cargada, sobre la cual tenía la documentación de portación pero estaba vencida. Se trata de Francisco Agustín Castro, de 76 años, que luego quedó en libertad y aseguró que se topó con el acto y quiso buscar alguna autoridad nacional para gestionar la cesión de un terreno del ferrocarril de su barrio para que se convirtiese en una plaza.