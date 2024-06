Listos para servir: el origen de los de Bomberos Voluntarios y rescatistas que estrena Sarmiento

Los aspirantes que se reciben se capacitan desde hace ocho meses atrás, cuando las autoridades que impulsaron el proyecto lanzaron la convocatoria a los ciudadanos de Media Agua, Los Berros y demás localidades que integran el departamento que lleva el nombre del prócer más importante de San Juan.

13.jpg

Si bien hubo varios interesados al principio, con 28 ingresantes en el comienzo, el número se redujo posteriormente a 13 y serán ellos el ejemplo que servirá como motivación para aquellos que quedaron en el camino. "Por razones de trabajo, de cuestiones familiares y principalmente de tiempo fueron dejando, pero esperamos que retomen lo que iniciaron ahora que saben que los bomberos voluntarios son una realidad", expresó Daniel Cachi, el jefe del cuerpo que en su retiro encontró una manera de seguir de cerca su pasión.

Quien capacitó a los especialistas y comandará sus destinos cada vez que sean requeridos trabajó como bombero toda su vida. Es retirado de los Bomberos de la Policía de San Fernando, el tercer cuerpo de bomberos más antiguo del país, creado en 1896, y llegó hace un año a la provincia con su familia para descansar. Sin embargo, el hombre que fue consultado mientras se realizaban los papeleos para dar forma a la camarilla se enganchó con la iniciativa y, pese a que en un inicio se resistía, terminó encabezándola.

Acorde comentó Cachi, la idea de darle vida a los bomberos voluntarios y crear un cuartel en la comuna fue a raíz de un incendio que se originó hace nueve años atrás, cuando el depósito de una calera ardió en llamas y nada quedó de él. Lamentablemente y por motivos de distancia (entre 40 minutos y una hora), cuando los refuerzos de bomberos de otros departamentos llegaron ya era demasiado tarde y el fuego había consumido todo a su paso.

a53305d1-e433-4f62-8721-282fbd8a0f3e.jpg

A partir de entonces, el actual presidente de la institución planteó la necesidad de la conformación de una cuerpo de expertos que acuda y afronte las situaciones de emergencia, sin depender la buena voluntad y disposición de otros equipos de apoyo. Ahora, los bomberos recibidos y con más de 120 horas de entrenamiento trabajarán conjuntamente con la Policía de San Juan, que también los capacitó y ofreció conocimientos para que estén preparados para las adversidades que se presenten.

Aunque tiene un terreno destinado a ello, el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Sarmiento es un sueño más a concretar, lo mismo que la adquisición de movilidades propias. Es por eso que, por el momento, cumplirán tareas desde la base de operaciones de los Bomberos de la Policía.

"La verdad que no dio tiempo de hacer coincidir la conformación de la infraestructura con los primeros recibidos y por eso ofrecimos los servicios al jefe del destacamento, le pregunté si le servía la ayuda de mi gente y me dijo que sí", relató Cachi y agregó: "Se habló con el intendente, con el director de Protección Civil, con todas las autoridades que debían permitir la acción conjunta y todos no nos dejaron ni terminar y nos dijeron que sí, aprobado, denle para adelante".

27.jpg

Desde ahora y gracias al marco de convenios firmados, los bomberos de las fuerza de seguridad de la provincia y aquellos que lo hacen por iniciativa propia y sin recibir nada a cambio, excepto la gratitud de los ciudadanos, unirán esfuerzos y combatirán de manera conjunta contra las llamas en Sarmiento. Aún así, los rescatistas podrán diferenciarse con sus respectivos uniformes. No obstante, los más nuevos serán los del cuerpo que se estrena.

Quiénes conforman el cuerpo

El equipo de Bomberos Voluntarios de Sarmiento está compuesto por siete varones y seis mujeres. El jefe del cuerpo es Daniel Cachi, mientras que la segunda jefe es Mayra Romero. Sobre los integrantes, el interlocutor manifestó que cada uno tiene sus ocupaciones y tienen de 25 años en adelante.

"Son todos trabajadores, empleados, algunos de ellos también son estudiantes universitarios. Una de las aspirantes, por ejemplo, trabaja en la cosecha. Tenemos un grupo variado, con todas las características", destacó quien anticipó que la meta a futuro es colocar un destacamento primero en Los Berros y luego en otros puntos estratégicos, dado que la extensión territorial del departamento es importante. "Son 19 localidades y las distancias son largas", añadió.

El jefe que lidera el cuartel junto con la comisión directiva, además, remarcó: "Todos reconocieron que quieren ser servidores de la comunidad, esa fue su motivación para ingresar. Después, con la formación, obtuvieron un amplio abanico de habilidades y pudieron probarse a ellos mismos lo que son capaces de lograr. Todo lo que aprendieron y lo que van a aprender los motiva un montón".

"Están todos muy emocionados, saben que van a hacer historia", cerró.

6533c4f4-a6f8-4e18-be61-549d2e029aff.jpg

La suboficial mayor Romero aprovechó la oportunidad para agradecer y destacar la participación de las diversas entidades que hicieron posible la creación del cuerpo de bomberos. "Personal que brindó su apoyo en capacitación, búsqueda y rescate, PF Jerónimo Expósito, la Brigada Forestal Rawson, el Cuartel N°1 de Rawson, Bomberos de la Policía de San Juan, el Destacamento N°7 Sarmiento, la Dirección de Protección Civil y el Cuartel Central D9; todos ellos cooperaron, al igual que contamos con el apoyo incondicional de la Escuela Agrotécnica de Sarmiento y la Municipalidad de Sarmiento", sostuvo.