Laura Cobos, la sanjuanina que triunfa con su voz en Miami

Laura Cobos es una voz conocida de San Juan, algunos la recuerdan por su paso por las radios más importantes de la provincia y desde hace 22 años que muchos miamenses la reconocen también. La sanjuanina emigró en 2001 a Estados Unidos y en el desafío de probar suerte afuera no le fue nada mal. Hoy está consolidada como profesional y tiene en Miami una vida llena de alegrías, cerca de playas de aguas turquesa, de la moda, de la farándula y del arte vanguardista, pero siempre extrañando su terruño.

WhatsApp Image 2023-06-14 at 2.15.30 PM.jpeg

“Viví en Concepción y Rawson, donde pasé la mayor parte de mi niñez y juventud. En ese barrio sanjuanino fue donde tuve mis mejores momentos y donde coseché amistades que conservo hasta el día de hoy”, cuenta.

WhatsApp Image 2023-06-14 at 4.39.32 PM.jpeg

Tiene un imborrable recuerdo de donde practicaba deportes de niña. “Con mis hermanas formamos parte del equipo femenino de básquet del Club Los Andes, ahora Trinidad, comenzando en divisiones inferiores y luego jugando también en primera división”, rememora.

“Por esos años, el Club Los Andes además de ser un club muy importante era famoso por sus inolvidables bailes de carnaval, en los que nosotras por tener carnet de jugadoras teníamos entrada libre. Allí fue donde comencé a dar mis primeros pasos de baile”, asegura.

Estudió la primaria en escuelas estatales, en la Ignacio de la Rosa y en la Normal San Martín, donde también cursó la secundaria y donde obtuve el título de bachiller docente. Se formó en la carrera de Lengua y Literatura Inglesa en la Facultad de Filosofía de la UNSJ y, luego, se fue a Córdoba para seguir el traductorado de idiomas.

Con su prodigiosa voz, pasó por radios locales, en programas donde compartió micrófono con figuras como Marcela Podda en LV5.

WhatsApp Image 2023-06-09 at 1.44.51 PM.jpeg

"Comencé a hacer radio en la maravillosa LV1 Radio Colón. Me enamoré de la dinámica de la radio y de todas las posibilidades que aparecen cuando empezamos a comunicarnos con la gente. Es un amor para siempre", se emociona. Trabajó en AM y posteriormente en la FM de Colón, pasó por la FM San Martín de Lucho Román, por FM Light, Fm Líder y Radio Nacional. También fue la voz en Off del programa "La Ventana" de Juan Carlos Bataller y voz oficial de la Telefónica de Argentina. Apenas llegó la compañía al país, la contrataron para grabar los mensajes de corte de servicio, la hora y toda información que salía por el auricular.

En 2001 se tomó un vuelo directo entre San Juan y Miami, lugar que ya había visitado. “Empecé a trabajar en una óptica a la semana de haber llegado. Luego, con papeles inventados, comencé a trabajar en Victoria Secret y eventualmente, tras haber arreglado mi situación legal en el país, comencé a trabajar para medios. En Telemundo y, luego, en emisoras locales como Univisión Radio, que es una cadena nacional; Cadena Azul y otras tantas”, asegura.

Pero tenía más metas que solo sobrevivir. Quería conocer el país y disfrutar. “Para poder viajar y tener un poco más de libertad decidí trabajar como freelance para varias compañías, grabando mi voz para empresas de Inteligencia artificial de Silicon Valley en California y también incursionando en el mundo de los audiolibros y documentales para Amazon”, enumera.

WhatsApp Image 2023-06-14 at 2.14.11 PM.jpeg

En medio de ese trajín se casó con Daniel Fiorda, con quien lleva 20 años compartiendo sus días. “Él es artista plástico, argentino, de Buenos Aires. Gracias a él obtuve mi residencia y, más tarde, mi ciudadanía americana. Él vive en este país hace 35 años”, explica.

Los días en su hogar son una vorágine, pero plenos. De común acuerdo con Daniel, decidieron no tener hijos, pero tienen una gatita que se llama Flechita que tiene ya 10 años.

WhatsApp Image 2023-06-14 at 2.13.59 PM.jpeg

Si le preguntan a Laura cuál es la diferencia entre un norteamericano y un sanjuanino, se pone reflexiva. “Bueno… la diferencia es abismal”, afirma. Y se explaya: “El americano es súper individualista, valora mucho el tiempo, son respetuosos, disciplinados. Tienen la rara forma de pensar que su país es el mundo. Son altamente deportistas y trabajadores. Orgullosos de su país y muy patriotas”, analiza.

Si bien está a más de 4.000 kilómetros de San Juan, cada tanto regresa a sus pagos. “Tengo muchos afectos parte de mi familia y mis amigos más queridos viven allí. Vuelvo todos los años, a veces hasta dos veces al año. Mi madre, que se llama Rosa, ya cumplió 89 años y trato de estar presente lo más que puedo para disfrutarla”.

Para Laura, Miami es su otra casa, donde además del amor encontró la fe. “Después de tantos años he creado una familia también aquí, amigos entrañables de distintas nacionalidades, compañeros de trabajo, amigos de la práctica budista, filosofía que abrazo desde hace 20 años y que me dio balance, tranquilidad y alegría”.

Aunque está lejos físicamente, se considera una sanjuanina de pura cepa. “Extraño demasiado porque siempre estoy volviendo y alimentándome de esos afectos únicos que tengo allí en ese terruño”, confiesa.

"Vecina" de Messi

WhatsApp Image 2023-06-14 at 2.09.26 PM.jpeg

Laura se siente conforme con su elección de vivir lejos. “Todos estos años de aprendizaje me ayudaron, como se podrán imaginar, a conseguir buenos trabajos y mejor paga”, dice. "Estoy contenta de vivir donde vivo porque estoy cerca de todos los países. Me gusta viajar más que nada. Pensando en eso fue que decidimos no tener hijos, para poder movernos sin demasiada preocupación", agrega.

image.png

Más felicidad siente en estos días con la novedad de que tiene cerca al mejor jugador de fútbol del mundo. “Estamos muy contentos de tener a Messi con nosotros”, dice. "Fuimos a ver a Messi aquí, en el amistoso con Honduras. De momento no lo veremos más porque las entradas se agotaron. Y la reventa ya esta en 1000 dólares por ticket. Nos toca esperar", comenta como fan de Argentina.