Las respuestas a las 3 dudas más comunes del boleto escolar en la SUBE: ¿hay que renovar la credencial?

1- ¿Con la tarjeta, el boleto es gratuito?

“Una de las principales dudas es que la gente cree que el boleto es gratis si se paga con la SUBE. El boleto no es gratis. El mail que te confirma que se habilitó el boleto escolar o el docente en la SUBE dice boleto escolar, no dice boleto gratuito y no dice beca”, aseguró uno de los trabajadores del lugar.