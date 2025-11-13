jueves 13 de noviembre 2025

Pesar en la UNSJ

La UNSJ despide a Nora Maroto, una figura clave en la vida de sus bibliotecas

La histórica directora de la Biblioteca “Pedro Aparicio” falleció este jueves y dejó un profundo vacío en la comunidad universitaria. Colegas y estudiantes destacaron su entrega, su calidez y el legado que marcó generaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de San Juan comunicó este jueves el fallecimiento de Nora Maroto, reconocida directora de la Biblioteca “Pedro Aparicio” de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La noticia generó profunda tristeza en el ámbito académico, donde su figura era sinónimo de dedicación y compromiso.

image

Desde la UNSJ remarcaron la huella que dejó durante décadas de trabajo, destacando su entrega absoluta a la gestión bibliotecaria y su aporte constante al crecimiento de los espacios de lectura y consulta de la institución. Colegas y estudiantes coinciden en que Maroto se convirtió en una referencia por su profesionalismo y por la pasión con la que impulsó cada proyecto.

Pero su legado no se limita a lo académico. Quienes compartieron el día a día con ella subrayan su calidez, su cercanía y una energía inagotable que acompañaba siempre sus tareas. Esos rasgos, cuentan, hicieron que su presencia fuera tan valiosa como su labor técnica.

image

La comunidad universitaria expresó su acompañamiento a la familia y al equipo de la biblioteca en este momento de profundo dolor, y despidió a Maroto con un mensaje que resume el sentimiento general: su recuerdo permanecerá vivo entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y trabajar a su lado.

