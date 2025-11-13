La UNSJ despide a Nora Maroto, una figura clave en la vida de sus bibliotecas

La Universidad Nacional de San Juan comunicó este jueves el fallecimiento de Nora Maroto , reconocida directora de la Biblioteca “Pedro Aparicio” de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La noticia generó profunda tristeza en el ámbito académico, donde su figura era sinónimo de dedicación y compromiso.

Desde la UNSJ remarcaron la huella que dejó durante décadas de trabajo, destacando su entrega absoluta a la gestión bibliotecaria y su aporte constante al crecimiento de los espacios de lectura y consulta de la institución. Colegas y estudiantes coinciden en que Maroto se convirtió en una referencia por su profesionalismo y por la pasión con la que impulsó cada proyecto.

Pero su legado no se limita a lo académico. Quienes compartieron el día a día con ella subrayan su calidez, su cercanía y una energía inagotable que acompañaba siempre sus tareas. Esos rasgos, cuentan, hicieron que su presencia fuera tan valiosa como su labor técnica.

La comunidad universitaria expresó su acompañamiento a la familia y al equipo de la biblioteca en este momento de profundo dolor, y despidió a Maroto con un mensaje que resume el sentimiento general: su recuerdo permanecerá vivo entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y trabajar a su lado.