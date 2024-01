La ruta de los loros habladores en San Juan: de dónde venían y qué pasará con ellos

loros habladores 3.webp

En exótico animal no es criado en San Juan sino que lo traen en camiones desde Santiago del Estero, Chaco, o Formosa porque son loros nativos de esas provincias. "Ahí se los compran a particulares por dos mangos y después los traen acá en un camión todos amontonados, en cajas sin comer, sin darles agua y los revenden", detalló Olivares.

En realidad, había muchos más loros en el cagamento que secuestró Ambiente pero varios murieron en el camino producto del hambre y el hacinamiento.

loros habladores 1.webp

Su nombre popular es "loro hablador" pero la escpecie se llama Loro amazónico. Para poder venderlos, quienes los roban se suben a los nidos cuando aún son bebés los separan de sus madres y los mandan directamente a un camión para ser trasladados a otras provincias. De hecho, según el profesional, no murieron más porque el operativo de Ambiente los encontró justo a tiempo.

"Esos son los loros que repiten palabras porque en realidad no entienden nada pero son muy bonitos y vemos muchas veces en distintas casas, es algo común verlos pero no deberían estar ahí. Lo que hacen quienes los traen es un asesinato", se lamentó Olivares y aclaró que no solamente está prohibida la venta de estos animales sino también la tenencia.

Los loros que rescataron en territorio sanjuanino son tan chiquitos que todavía les deben dar de comer con una jeringa y algunos no tienen ni una pluma. "Les preparo una papilla especial con alimento balanceado de aves y suplemento. Desde que los trajeron yo y con la gente de la veterinaria les damos de comer uno por uno, es un trabajo muy grande y por eso tampoco se pueden quedar acá en la granja", adelantó el veterinario.

Es que no hay lugar suficiente en la finca del "Pirata" Olivares para que los 89 loros puedan sobrevivir y hay varias opciones sobre qué podría pasar con ellos una vez que crezcan y puedan ser puestos en libertad.

Según el veterinario sanjuanino una de las opciones es esa, llevarlos a uno de los refugios de este tipo de animales que está en Santiago del Estero. "Ahí los rehabilitan y los devuelven a la naturaleza. Lo complicado para estos loros va a ser enseñarles a comer porque son animales que aprenden viendo a su mamá alimentarse y ahora no podrán hacerlo así", remarcó Olivares.

La otra alternativa, en opinión de Olivares, es rehabilitarlos en territorio sanjuanino y quizás darlos en adopción a familias que acepten cuidarlos y el seguimiento por parte de la secretaría de Ambiente.

Por el momento hay dos personas detenidas por el hallazgo de los loros habladores. Uno de ellos es el camionero que los traíga y otro es el hombre que los estaba recibiendo en Caucete. "Es un delito muy grave", cerró el veterinario que ahora los cuida.