Avanza la renovación de la cocina en el Hospital Marcial Quiroga para mejorar el servicio alimentario

El Hospital Marcial Quiroga avanza en la refuncionalización integral de su área de cocina, una obra clave que busca modernizar los espacios, optimizar los procesos y garantizar mejores condiciones sanitarias en la preparación de alimentos.

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El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, contempla la renovación completa de la cocina, el comedor y sectores de apoyo. Actualmente, la primera etapa se encuentra en su tramo final, con tareas centradas en terminaciones y ajustes de instalaciones que permitirán poner en funcionamiento espacios más eficientes y organizados.

Uno de los ejes principales de la obra es la reorganización del área de producción alimentaria bajo un esquema funcional, con sectores diferenciados según cada tarea. En este sentido, se incorporan espacios específicos para la preparación y conservación de alimentos, incluyendo un sector exclusivo para productos libres de gluten, además de oficinas destinadas al control nutricional y la planificación de menús.

También se dispuso la independencia del comedor respecto de la cocina, generando un entorno más ordenado y confortable para el personal, al tiempo que mejora la circulación interna y el funcionamiento general del servicio.

En cuanto a los trabajos en ejecución, las tareas avanzan en distintos frentes. Por un lado, se construyen tabiques de durlock para delimitar áreas como el box de nutrición y el sector libre de gluten. En paralelo, se colocan cielorrasos y revestimientos cerámicos en muros, fundamentales para garantizar higiene y durabilidad.

Respecto a las instalaciones sanitarias, ya se realizaron las adecuaciones de cañerías y resta la colocación de cámaras de desengrase. En tanto, la red eléctrica presenta un alto grado de avance, quedando pendiente la instalación de artefactos LED.