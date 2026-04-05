Ofelia Fernández llega a San Juan: presentará su documental en la UNSJ y hablará de salud mental

La dirigente política Ofelia Fernández visitará San Juan esta semana para encabezar una actividad en la Universidad Nacional de San Juan , donde presentará su ensayo documental “Cómo ser feliz”, una producción que invita a reflexionar sobre el impacto del mundo digital en la vida cotidiana.

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El encuentro se realizará el próximo 8 de abril a las 18.30 en los jardines del CUIM, entre las facultades de Exactas y Arquitectura, y es organizado por la agrupación universitaria Creando. La propuesta incluye la proyección del material y un espacio de intercambio con el público.

El documental, recientemente estrenado en YouTube, aborda problemáticas vinculadas a la salud mental en las nuevas generaciones, con foco en el uso de pantallas, el vínculo con las redes sociales y los hábitos digitales. Según explicó la propia Fernández, el proyecto surge de inquietudes personales y colectivas relacionadas con el bienestar en la era digital.

En ese sentido, la ex legisladora también expone experiencias propias, como el insomnio o las dificultades de concentración, y plantea la necesidad de abrir una conversación más profunda sobre los límites entre lo individual y lo social en el contexto actual.

La actividad será abierta y gratuita, con la intención de generar un espacio de reflexión y debate entre estudiantes y público en general.

Por el momento, no se confirmó una agenda más amplia de Fernández en la provincia, aunque su llegada no pasa desapercibida dentro del ámbito político, dado su vínculo con el Frente Patria Grande, espacio que integra el peronismo a nivel nacional.