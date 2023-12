La RTO en San Juan, sin aumento de precios pero con baja concurrencia

A pocos días del inicio de la temporada alta de vacaciones de verano, varios automovilistas comenzaron los trámites para adquirir la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en San Juan . Hasta el momento, no es el número esperado, ya que registraron una baja de la convocatoria en comparación a diciembre de 2022. Además, y en medio de la crisis económica, no hubo un aumento de precios durante las últimas jornadas.

rto san juan.jpg

"Probablemente, la crisis económica imposibilitó que muchas familias opten por no viajar en la temporada alta de verano", dijo. Además, manifestó que mucha gente no está informada sobre el requisito establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación: los vehículos sin RTO no tendrán seguro.

Los precios actuales de la RTO

Las medidas económicas anunciadas por Luis Caputo no modificaron en los valores de la revisión técnica. Hasta el momento, los precios son los siguientes:

Automóviles particulares (categorías M1)

Hasta 3 años con frecuencia Oblea de DNRPA de fábrica

$10.300 de 3 a 7 años con frecuencia binanual

$10.300 siendo mayor a 7 años y con frecuencia anual

Camionetas particulares (categorías N1)

Hasta 3 años con frecuencia Oblea de DNRPA de fábrica

$12.800 de 3 a 7 años con frecuencia binanual

$12.800 siendo mayor a 7 años y con frecuencia anual

"Es un monto bastante bajo", dijo sobre la última actualización de la tarifa, ocurrida durante la gestión uñaquista. Por este motivo, esperan por mantener una reunión con autoridades de tránsito.

En este sentido, comparó los valores en Mendoza. Actualmente, la tarifa para el auto particular es de $24.000 en la vecina provincia.

Circular sin RTO ya cuesta cerca de $200.000

Los incrementos de los precios de los combustibles produjeron un alza en los valores de las multas del tránsito en San Juan. De ese modo, en poco más de un mes, el costo por cometer una falta se incrementó en un 86% y, por ejemplo, circular sin RTO ya cuesta cerca de $200.000.

Por decisión de la Justicia de Faltas, el valor de la multa se determina en Unidades Fiscales (UF), cuyo valor es equivalente al costo de un litro de nafta Infinia. Teniendo en cuenta esto, con la última actualización el precio se ubicó en los $769.

En esas condiciones, el precio de las faltas de menor valor, que a principios del mes pasado se ubicaban en los $41.200, ahora cuestan $76.900. En tanto que, las más graves y, por ende más caras, pasaron $123.600 a $230.700.

A continuación, el listado de las faltas más comunes con sus valores actualizados:

* Conducir vehículo sin estar habilitado, registro vencido o estando suspendida la habilitación o inhabilitados por autoridad judicial

Motos (100 UF): $76.900

Auto (250 UF): $192.250

Camionetas (250 UF): $192.250

Camiones (300 UF): $230.700

* Conducir vehículos en estado de intoxicación alcohólica o bajo la acción de estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir

Motos (150 UF): $115.350

Autos (250 UF): $192.250

Camionetas (300 UF): $230.700

Camiones (400 UF): $307.600

- Vehículo de transporte público de pasajeros (600 UF): $461.400

* Conducir a velocidad peligrosa (250 UF): $192.250

* Correr picadas en la vía pública (250 UF): $192.250

* Darse a la fuga o pretender hacerlo luego de un accidente (300 UF): $230.700

* Circular sin la RTO (250 UF): $192.250

* Falta de cinturón de seguridad (150 UF): $115.350

* Falta de casco (150 UF): $115.350

* Circular en moto con más de dos personas o menores en brazos (100 UF): $76.900

* Conducir sin seguro (200 UF): $153.800

* No respetar el semáforo o pasarlo en rojo (250 UF): $192.250

* Circular en contramano o por fuera de la calzada (250 UF): $192.250