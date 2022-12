La Orquesta Sinfónica de San Juan se queda sin director titular

Pero durante esta semana le informó a sus referentes acá en San Juan que no continuará durante la nueva temporada.

"Lamentablemente no va a poder seguir, hay una situación personal. Su familia lo apoya, pero lamentablemente por las actividades de su núcleo familiar no puede acompañarlo a radicarse en San Juan. Así que no podrá seguir siendo director titular por esa razón. No es lo que él quisiera que pase, Reverté tiene un cariño muy grande por la Orquesta, por San Juan, por el país, pero es una persona muy apegada a su familia" aseguró Juan Carlos Caballero, director del Centro de Creación Orquestal a Diario de Cuyo.

image.png

La situación de un sueldo bajo en comparación con las remuneraciones para el mismo cargo en otros países, es un tema que ha sido comentado fuera de micrófono por algunos de los profesionales que llegaron en los últimos años a tener relación con la Sinfónica. Fue tema de queja aún entre los que se quedaron un tiempo y ahora implica -entre otras de las razones de Reverté- barajar y dar de nuevo. "Se habían hecho gestiones dentro de la Universidad para conseguir un monto extra, para ofrecer una motivación más para un director extranjero. Hubo buena predisposición del Rectorado y la Universidad. Se consiguió un monto adicional y otros beneficios como que la Orquesta consiguiera el alquiler de un departamento para que residiera, para que no tuviera que pagarlo él; y algunas cosas más" expresó el encargado del Centro Orquesta.

Tras la irrevocable decisión del director extranjero, la Sinfónica provincial pretende mantener una temporada llena de sorpresas y directores invitados que estarán a cargo de la cabeza de las presentaciones programadas para este nuevo año que comienza.

Fuente: Con información de Diario de Cuyo