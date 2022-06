La nueva vida del "Tatá": ahora cuida al ángel que le salvó la vida

Abrigado de pies a cabeza, con barbijo y un papelito en la mano, el " Tatá " s ale de su casa de Villa Franco para hacer las compras diarias. Una actividad que antes hacía su hermana y que por la artritis que padece y la tiene con un andador, la dejó de hacer hace unos meses. A su nueva rutina también se le suman algunos quehaceres domésticos, como pasar el lampazo, limpiar el fondo o darle de comer a los siete cachorros que lo acompañan. “Me ayuda un montón gracias a Dios. Yo mucho no puedo hacer por la enfermedad, pero él me da una mano enorme”, cuenta Ester , el ángel que salvó al entrañable personaje sanjuanino cuando apenas tenía 16 años.

Desde entonces Ester fue la mujer que acompañó, cuidó y guió a su hermano, quien nació con retraso madurativo y con un problema de habla. Salvo una semana en la que el "Tatá" asistió por el día al Hogar Huarpe, jamás se separaron por tiempo completo. “Él tenía 16 años cuando mi mamá falleció. Yo me hice cargo de él hasta ahora, que va a cumplir 61. Ha sido como un hijo, siempre estuve con él, incluso cuando mi esposo estaba enfermo y tenía cáncer, razón por la que andaba de aquí para allá”, comentó la mujer.

Ahora la historia casi que se repite, pero al revés. La artritis que sufre Ester se empezó a agravar en los últimos meses al punto que poco puede movilizarse y cuando lo hace, es con un andador de adultos. Por esa razón ahora es su hermano el que cuida de ella, además de las atenciones de sus hijos cuando es fin de semana. “Yo planchaba y limpiaba casas, pero dejé de hacerlo por la artritis. Por suerte con el cannabis medicinal el dolor se me ha ido, pero mucho no puedo hacer. Hugo me ayuda con el lampazo, las compras y los animales. Le doy todo anotado cuando va al almacén”, contó Ester.

Aquel hábito casi innato de levantarse a las cinco de la mañana para buscar nuevas historias, recorriendo actos políticos y partidos de fútbol, sin importar dónde sea, ya quedaron atrás para el querido personaje sanjuanino. Desde marzo del 2020, cuando decretaron el aislamiento por la pandemia, las salidas en colectivo se limitaron para preservar su salud. Ahora se sumó la enfermedad de su hermana, por la que pasa más tiempo en casa para ayudarla. “Ya no quiero ir a la calle”, expresó con toda inocencia el protagonista a Tiempo de San Juan.

Aunque hace poco, su hermana contó que se “escapó” de la casa para ir a Radio del Sur: “Fue a pedir un andador para mí, de esos que se cierran. Y lo consiguió. Vino el movilero al día siguiente con el andador, con eso es más fácil movilizarme. Pero generalmente está conmigo, por más que me esté ayudando yo sigo cuidándolo. Yo le pico el pan y los fideos, porque se ahoga, y le doy los medicamentos. Tiene EPOC y debe seguir cuidándose. Entre los dos nos acompañamos y ayudamos”.