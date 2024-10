La noche cuartetera promete ser la más convocante en la FNS 2024, según los sanjuaninos

Reality Bake Off Famosos: en una noche netamente italiana, quiénes quedaron en la cuerda floja

Tiempo de San Juan realizó una encuesta entre sus lectores para conocer cuál fue el día elegido para ir, o si por el contrario esta vez no asistirán al evento que en esta oportunidad se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Gran parte de los sanjuaninos señalaron que asistirán durante la primera noche. El 18,5% de los lectores señalaron esta opción. Cabe destacar que sobre el escenario principal estarán La Barra, La Konga y Luck Ra, siendo el cuarteto el protagonista de la velada.

La segunda velada, que tendrá como protagonistas a Trueno y Airbag, también es una de las elegidas por los sanjuaninos. El 15,7% de los lectores indicaron esta opción; mientas que la noche del sábado con una interesante grilla que incluye a Abel Pintos, Luciano Pereyra y Los Palmeras fue elegida por el 14,9% de los lectores.

Un detalle no menor es que el 15,8% de los usuarios indicaron que asistirán a todas las noches, para disfrutar a pleno la nueva edición de la fiesta de todos los sanjuaninos; mientras que del otro lado de la vereda se ubica el 35,1% de los lectores que indicó que no será parte este año, por lo que no irá a ninguna de las fechas previstas para la FNS 2024.

image.png

Cabe destacar que aún quedan entradas disponibles, tanto para el acceso de la feria como para ver a los distintos artistas, aunque hay algunas categorías que se agotaron. Los detalles se pueden consultar en el siguiente link.