La increíble restauración del Chalet Cantoni: del ocaso bolichero a cuna cultural

Aldo Cantoni le compró el chalet a un burgués uruguayo, de apellido Godoy. Cuando adquiere la casa, el médico la amplía para poder atender allí a sus pacientes. Justamente el sótano está debajo de esta ampliación, que se hizo en la década del ’30. Luego, varios descendientes de los Cantoni vivieron en el chalet y hasta dividieron la propiedad.

El equipo de tareas, integrado por arquitectos, técnicos y 23 operarios, arrancó la obra guiado por una decisión: retirar todas las ampliaciones y anexos que fueron haciendo los bolicheros. Se sacaron los baños químicos adosados, depósitos, las ventanas fueron destapadas y los vidrios que habían sido pintados de negro volvieron a su estado original.

Los principales problemas que se detectaron en la casona fueron de humedad. Se le dio mucha importancia a solucionar esta “patología” porque afectaba los cimientos, los muros, el revoque, los pisos y hasta las instalaciones. El tratamiento fue con inyecciones de material hidrófugo. “La tarea se convirtió en casi un trabajo de quirófano que debió llevar su tiempo propio de intervención, secado y posterior definición”, detallaron.

Si algo llama la atención dentro del chalet son las luminarias. Es que el equipo de trabajo decidió dejar al descubierto la mayor cantidad de mampuestos, eliminando las lámparas que le fueron colocando quienes ocuparon la propiedad.

La restauración de la carpintería tampoco fue fácil. Se retiraron hasta cuatro capas de pintura buscando llegar a la primera intervención. También se rescataron fallebas, tiradores, bisagras y picaportes. Una de las joyitas de la casa es una puerta curva, que da la bienvenida a un ambiente muy iluminado que alguien lo convirtió en cocina.

No queda demasiado del piso original de la casa. En la planta baja, hay mosaicos y porcelanatos de todo tipo y color, solo en la planta alta están los listones de madera originales que están siendo despintados para llegar a su tono original. Previamente hubo que retirar carpetas cementicias construidas sobre los listones-. Con los pisos intervenidos, se buscará unificar los ambientes conservando los zócalos de madera.

En cuanto a los cielorrasos, se colocaron mallas de metal para sustentar desprendimientos de filtraciones y humedades antiguas. Todo este trabajo fue realizado con un cuidado especial para rescatar rosetones y adornos de época junto a molduras y apliques.

El ingreso principal, además de ofrecer un ambiente luminoso, tiene una protagonista absoluta y es la escalera principal. También sus escalones habían sido pintados. Se decidió restaurarla completamente y para ello se la cepilló, se le retiró la pintura y se la dejó apta para su uso. “Conforme al proyecto y al desafío encarado los espacios de planta alta serán recuperados en su totalidad, siguiendo la misma práctica de planta baja respecto a intervenciones que pongan en valor lo existente y tratando de volver a la estructura original sin poner en riesgo el bien”, indicaron desde Turismo.

Y si bien no es trabajo que se vea, las instalaciones eléctricas y de agua fueron cambiadas para que la casa pueda ser usada a pleno, sin riesgos y de acuerdo a las normas establecidas por Bomberos y Habilitaciones Municipales.

Si algo llama la atención de quien pasa por la puerta del chalet es el brillo de las tejuelas. No son comunes, no son las que conocemos ahora, son vitrificadas. Estas tejuelas no se hacen más, entonces se decidió recuperar todas las posibles y usar otras para rellenar los espacios vacíos, dejando en claro que no son réplicas para no caer en el “falso histórico”.

En diciembre Turismo planea tener listo el chalet, que será un lugar en donde las industrias culturales germinarán ideas y ofrecerán su producción. Esta iniciativa apunta a generar mayores posibilidades a los emprendedores sanjuaninos con el acceso a la formación, capacitación y apoyo técnico, el seguimiento supervisado de los proyectos por un grupo de mentores, e incluso el acompañamiento en la búsqueda de fuentes de financiamiento, y la disponibilidad del equipamiento cultural y la promoción por parte del gobierno local.