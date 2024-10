La importante inversión que quiere hacer CanMe pensando en exportar aceite de cannabis sanjuanino

CanMe continúa avanzado para crecer no solo en la producción de aceite de cannabis medicinal, sino también para que el producto de origen local se pueda vender por fuera de las fronteras sanjuaninas. Así lo confirmó el presidente de la empresa, el doctor Gonzalo Campos.

En contacto con Tiempo de San Juan aseguró que, debido a ciertos requerimientos para tener el aval de ANMAT, es necesario realizar inversiones de distinto tipo en la empresa. “La inversión será a cuentagotas y no todo de una sola vez. Hay que hacer obras, colocar nuevas maquinarias, instar un sistema de filtro de aire que es complejo, específico para laboratorio, además de una balanza de pesado”, detalló Campos.

DSC09648.jpg

En torno a lo que han calculado, se trata de una inversión de 385.000 dólares. Los fondos saldrán de las arcas provinciales y se contaría con el aval del gobernador Marcelo Orrego. “Tenemos el visto bueno para que se presente a Hacienda y se vayan liquidando los importes para que el laboratorio esté en condiciones para ser inspeccionado por ANMAT”, aseguró el profesional. De esta manera, se busca contar con las autorizaciones y permisos necesarios sobre el producto para que su venta se pueda realizar fuera de la provincia.

DSC09634.jpg

Una vez que se vayan definiendo las prioridades, se llamará a licitación tanto para las obras civiles como para la compra de maquinaria. Una vez que se cumpla con todo lo establecido en los requerimientos del convenio, inspectores de ANMAT llegarán hasta la empresa para hacer las inspecciones y labrar las actas correspondientes.

Las aspiraciones de Campos y del directorio de CanMe es poder lograr la exportación de aceite el próximo año.

“La empresa puede generar un ingreso importante para la provincia, y los inversores están expectantes a eso. Nuestra empresa está certificando normas de calidad, sobre buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de cultivo y de cosecha. Si no tienes eso, no se puede exportar, por lo que nos restaría el Ok de ANMAT para salir a todo el país. Eso será significativo para la historia de la producción de cannabis en San Juan”, aseguró Gonzalo Campos.