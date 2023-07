La historia del joven huarpe que esculpe en Italia una obra exquisita

WhatsApp Image 2023-07-11 at 11.01.48 AM.jpeg

Es que en cada una de sus obras, Beretta incorpora a toda la comunidad, con un rol activo de principio a fin. Terminan siendo todos los pobladores, grandes, niños, ancianos, co-creadores de maravillas que quedan para la posteridad. En su trabajo, sobrevuela la intención de remediar lo que hicieron los conquistadores con los pueblos originarios. Por eso la presencia de un miembro de la comunidad huarpe en tierra italiana para esta experiencia cobra más valor.

"La escultura se llama 'La puerta del cielo' y cuenta todo sobre el pueblo de Albese con Cassano, es una experiencia muy linda, llena de muchas emociones. El saber que vas a conocer otros lugares, otras culturas", contó David, que pertenece a la comunidad Cacique Cochagual, a Tiempo de San Juan.

Antes de viajar desde Sarmiento hacia Italia, el joven trabajaba en un diferimiento de olivos para aportar a la subsistencia de la humilde familia, que componen su padre, madre y hermanos. "Dibujo muy bien. Y supe de la ópera hecha en Pocito, la Deportación. Pero no sabía quién era Rafaelle. Un día recibí el mensaje de María y de él. Fue re- lindo", recordó el sarmientino. La persona que nombra es María Zalazar, referente de los huarpes en la provincia.

Si bien David ya había visitado otras provincias, es la primera vez que sale del país. "Yo llegué por una invitación por parte de Rafaelle para participar de una obra que está realizando en Italia. Trabajo con él en una escultura a la cual vienen chicos ayudar. Por la tarde salgo en bici a caminar. O voy al bosque que es bellísimo", apuntó el sanjuanino sobre sus días a la italiana.

"Rafaelle es una persona que transmite muy buena energía. Una persona que ama el arte y a través de su arte enseña que todos los días debemos ser mejores personas", valoró David.

En su nueva cotidianeidad, este joven huarpe maneja materiales y herramientas que perfilan a diario delicadas formas, de lo que será en pocos meses "La puerta del cielo". Contó que planea quedarse "hasta terminar una parte de la escultura. Ya que es una obra grande". Y comentó: "He aprendido a seleccionar los materiales que se utilizan para una escultura, a armar el lugar de trabajo. Pero lo mejor de esta experiencia es poder aprender un poco de alguien como Rafael. Una persona que está llena de historia de su inicio en el arte. Conocer sus obras. Conocer cómo es la vida en Italia y conocer los lugares hermosos que tiene este país".

Al sarmientino lo recibieron con los brazos abiertos en el hogar de Beretta. "Tiene una hermosa familia, que también están en el ámbito del arte, son excelentes personas. Siempre están para ayudar, aunque por ahí no me entienden bien, porque entiendo el italiano pero me cuesta hablarlo", confesó David.

David Zalazar, el huarpe sanjuanino que esculpe en Italia

La Puerta del Cielo y Deportación de los Huarpes

En 2021, el Consejo Municipal de Albese con Cassano concedió a Raffaele Beretta, en representación de la Asociación Communitas, la construcción de una arquitectura historiada en Piazza degli Olimpionici Albesiensi, referida al pueblo lombardo.

La obra evoca la llegada del cardenal Federico a Pescarenico. “Mientras tanto, el cardenal visitaba, una por día, las parroquias de la zona de Lecco. El día que iba a llegar a casa de Lucía, gran parte de los habitantes ya se habían ido por el camino a su encuentro. A la entrada del pueblo, justo al lado de la casita de nuestras dos mujeres, había un arco triunfal, construido con montantes y postes, cubierto de paja y cantería, y decorado con ramas verdes de puño de rata y de acebo, distinguidas por bayas escarlatas".

Esto sucedió en conjunción con la guerra por la posesión del Ducado de Mantua, tras la muerte sin herederos de Vincenzo Gonzaga, una guerra que tendría como consecuencias el hambre y la pestilencia. El advenimiento del cardenal Federico adquirió un significado a nivel espiritual.

Los arcos triunfales, además de rendir homenaje a un acontecimiento, transfiguraban el paisaje urbano, evocando así un mundo metafísico, libre por una vez de las cargas de la vida cotidiana.

La "Puerta del Cielo" viene así a adquirir un valor simbólico, además de constituir una oportunidad concreta de laboriosidad para los jóvenes artesanos, así como una "fábrica" y "taller" aptos para la formación de un buen número de niños y niñas, que serán capaces de poner efectivamente su mano en la realización de una obra destinada a hacerse pública y a perdurar en el tiempo.

Communitas, en persona de Beretta, hizo de 2016 a 2017 en Pocito una obra de arquitectura figurativa, aprovechando la colaboración de docentes, alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria Luis Vernet. Toda la experiencia quedó registrada en videos, en un documental y en un libro escrito por la periodista sanjuanina Viviana Pastor llamado “Deportación de los Huarpes - Historia de una ópera”, que se distribuyó en escuelas locales.

image.png "Deportación de los Huarpes" embellece a Carpintería, plasmada en un mural de la escuela Vernet.

El libro y el documental resumen la historia de un trabajo excepcional llevado a cabo por el artista italiano Raffaele Beretta sobre el destierro que sufrieron los huarpes y que contribuyó a su desaparición en manos de la conquista española. La deportación se refiere al traslado de los habitantes naturales de la región de Cuyo hacia Chile como mano de obra esclava.