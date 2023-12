La emotiva recibida de integrantes de la comunidad LGBT sanjuanina

Si bien fueron 60 personas las que iniciaron el Plan Fines (un programa nacional que se creó para ayudar a la gente adulta a terminar con sus estudios), los alumnos que representan la diversidad, que persistieron y lograron obtener el título fueron 14 en total.

"Se valora mucho lo que hicieron porque tuvieron que afrontar la virtualidad durante la pandemia con muy pocos recursos. Algunos de ellos son personas de 40, 50 años que lo último que habían hecho era la Primaria. Entonces costó mucho", destacó Daniel Rojas, el docente de la Asociación Civil La Glorieta, que acompañó en el proceso.

A pesar de que la posibilidad fue pensada para la población trans, que en una gran mayoría fue despedida de sus hogares y quedó desamparada en una gran cantidad de derechos, entre ellos la educación, la convocatoria del programa se abrió a todos aquellos sanjuaninos de avanzada edad que tenían el deseo y la necesidad de finalizar sus estudios secundarios.

Fue por eso que entre los recibidos hubo todo tipo de historias de vida, las cuales fueron compartidas y en el camino, como resultado, se conformó una familia. Así lo señaló Daniel, que remarcó la vibra 'gay friendly' de aquellos que no pertenecían a la comunidad. "No tuvieron problemas en compartir un curso con personas trans", sostuvo y, luego de que su afirmación interpelara a quien escribe, su aclaración se sustentó en que "hay gente a la que le molesta".

Asimismo, agregó: "Entre los egresados hay chicas y chicos trans, que al fin y al cabo son la población más vulnerable en educación, en salud y en trabajo".

La celebración fue más que emotiva, también especial, puesto que el representante de La Glorieta confesó que lloraron "mares" por la importancia de lo logrado. "Hubo reconocimiento para algunos alumnos, como el mejor compañero y el mejor proyecto escolar", expresó el secretario de Educación de la Asociación.

Acorde detalló, Gaby, una chica trans, fue elegida por el grupo como la mejor compañera, mientras que los profesores decidieron condecorar a Romina, que fue la primera en recibirse a pesar de todas las dificultades que se le presentaron. "Hizo todo como corresponde pese a sus dramas. Su marido se quedó sin trabajo y. encima de hacerse cargo de sus hijos, tuvo que dejar su casa porque no podía pagar el alquiler. También se le enfermó uno de los chiquitos y su papá. Pasó de todo esa chica y aún así se destacó por encima del resto", contó.

Se estima que en el 2024 se reciba una nueva promoción de 15 alumnos, aunque hay cierta preocupación de parte de quienes componen el programa, ya que les advirtieron que el mismo no tendrá continuidad; al menos fondeado por el ejecutivo nacional. Es por eso que Daniel admitió que harán lo posible para que la provincia se haga cargo, no sólo para que la siguiente camada se pueda recibir, sino que la chance esté para otros también.

Hasta el momento no tuvieron ninguna confirmación oficial, dado que la nueva gestión recién toma el mando y deberá analizar si hay recursos para la educación de los marginados que buscan progresar. "No sabemos qué va a pasar, ojalá podamos seguir dándoles herramientas a quienes no tuvieron oportunidades de más jóvenes", manifestó quien remarcó que el dinero por los servicios ofrecidos es para los docentes y el preceptor y no para los estudiantes, los cuales sólo tienen el beneficio de acceder a la educación gratuitamente.