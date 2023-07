La ansiedad que generó la pandemia en los sanjuaninos no se va

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCuuNiVoudwG%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Para explicar el fenómeno, Galván detalló que la ansiedad es un proceso que experimentan ciertas personas cuando sienten preocupación, miedo o nerviosismo, entre otras cosas. Es una emoción que aparece cuando se sienten amenazados o en peligro, y que repercute en la forma de actuar y de continuar con la vida diaria.

En la ansiedad todo se circunscribe en la poca capacidad de espera y la baja tolerancia a la frustración. En la ansiedad todo se circunscribe en la poca capacidad de espera y la baja tolerancia a la frustración.

“La ansiedad es tomada por el cuerpo como un mecanismo de alerta, que es lo que nos permite estar expectantes ante una situación. En algunas personas esos niveles de alerta pasan los límites que el cuerpo puede tolerar. Hay casos en los que la ansiedad se da de modo generalizado, ocurre cuando la persona está siempre pendiente porque siente que algo va a pasar. La propia mente no puede tolerar este estado, que pasa al cuerpo y angustia. Ahí empiezan a sentirse los síntomas”, explicó la especialista.

Y entre ellos enumeró la falta de aire, palpitaciones, presión en el pecho, temblor en las extremidades, sudoración e, incluso, sensación de muerte. “Esto se da en tiempos breves, porque tan rápido como pueden aparecer, los síntomas suelen disiparse”, detalló.

La ansiedad en las distintas edades

gente 2.jpg

La especialista sostuvo además que, estos estados se están notando en la provincia en “edades cada vez más chicas. Se empiezan a registrar en nivel de primaria, pero esto tiene que ver con una incapacidad de los adultos de no poder gestionar la ansiedad. Si yo como adulto no lo puedo manejar les enseño eso a los chicos. Notamos que hay niños que se desbordan frente al no, que no tienen capacidad de espera, que no tienen registro del otro, ‘todo lo quiero yo’. Esto deriva en diversas crisis. En los adultos, se da esta situación de que todo lo quiero resolver rápido, de sentir que se vive constantemente en una vorágine, sin un freno, y el cuerpo pasa factura”.

En cuanto a los adolescentes, indicó que, “a ellos se les suma el proceso de búsqueda de su identidad, lo que quiero hoy mañana ya no lo quiero entonces. De por sí tenemos mayores niveles de inestabilidad en esta etapa y si se van añadiendo otras variables todo va sumando”.

El impacto de la pandemia

test-ansiedad_1.jpg

“La pandemia nos hizo frenar, fue un parate. Nos provocó sensación de encierro y deseos de querer hacer todo. La sensación de muerte estuvo rondando muy de cerca a todos. Y todo esto va a impactar de manera distinta dependiendo de nuestras herramientas psíquicas”, comenzó indicando Galván para explicar el impacto de la pandemia sobre la salud mental de las personas.

Y agregó: “Durante esa época, en medio de ese deseo por hacer, proyectamos y empezamos a ponernos plazos. A dos años, esos plazos comienzan a tener impacto. Notamos que se ha producido un quiebre en muchos que provoca cierta inestabilidad emocional que funciona como un detonante para desarrollar trastornos mentales. La ansiedad se desató por el encierro en sí. Y ahora se suma además todo el tema de la crisis económica, los problemas laborales, la gente más irritable, más sensible y esto impacta en la salud”.

Sumado a eso, aseguró que otro factor que hace que se note el aumento de casos es que la gente se anima a pedir ayuda. “Al prejuicio en torno a la salud mental, la gente lo va perdiendo a medida que pasa el tiempo. Muchos adultos, dejaron de lado el prejuicio en torno a asistir al psicólogo. Recibimos muchas consultas sobre si es normal o no sentirse así, antes no existía la duda”, sostuvo.

Cómo salir de la ansiedad

ansiedad.jpg

La ansiedad no tiene cura, según afirman los especialistas. Sin embargo, “se aprende a gestionar y manejar. Es bueno para esto pedir ayuda a un profesional. Hay personas que son ansiosas de por sí y hay personas que frente a un hecho puntual empiezan a desarrollar estos niveles. El bueno pronóstico o no, depende de cómo la persona vive los síntomas. Si los vive con molestia acude a solicitar ayuda. Si los vive como parte propia de su personalidad y no es consciente de lo que le sucede, los índices van a ir elevándose”, afirmó Galván.

Al mismo tiempo destacó que, “también es importante el entorno de la persona. Lo más recomendable es contar con alguien en la familia o con un amigo a quien acudir en el momento de tener los síntomas, para tener contención".

En cuanto a la intervención de los psiquiatras y la medicación en estos casos, la especialista indicó que, “el psicólogo hace una evaluación y cuando vemos que la persona no puede gestionar estos síntomas o signos acudimos a un psiquiatra. Por general se recomienda la ingesta de ansiolíticos”.