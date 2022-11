IPV: qué hacer si no podés pagar la cuota de tu casa

El funcionario aclaró que respecto de los pagos, se hizo hace 3 años un cambio en la ley y no hay ningún barrio del IPV que tenga la cuota ajustada bajo el sistema UVA, que es de acuerdo a la inflación. En San Juan, la cuota de las casas del Instituto se ajustan con UH que va al ritmo de la variación salarial. "El mecanismo està establecido por ley y la cuota se debe reajustar sí o sí. Pasa que en períodos anteriores se hacia de otra manera y desde 2019, se actualiza cada 6 meses, en enero y en julio, no tiene nada que ver con la inflación", analizó en diálogo con Radio Sarmiento.

Apuntó que en enero se reajusta con el valor de agosto, de manera de beneficiar a los adjudicatarios. "Parece que queremos sacar beneficios pero no, solo queremos seguir construyendo para ayudar a los que no tienen", destacó Yornet sobre las políticas de cobro del IPV. Y añadió: "debemos hacer reajustes en un país donde la inflación anual supera el 70%".

Yendo a los que de verdad se les complica pagar la cuota de su vivienda, Yornet dijo que "hay casos especiales que se los atiende". Lo que se puede hacer es pedir que se reduzca el valor de la cuota mensual pero no el monto total de la casa. Lo que ofrece el IPV como salida para estos casos especiales es que acceda a una refinanciación de la deuda, es decir, que se chica la cuota pero se alarga el plazo de años a pagar para cancelar el inmueble.

Según explicó. ese tramite se hace en forma individual en las oficinas del IPV. Yornet dijo que la recomendación oficial a los adjudicatorios es que "jamás dejen de pagar porque es lo peor que pueden hacer", ya que pueden acceder a esta opción mientras están pagando, es decir que para hacer esta solicitud se debe estar al día.

El trámite se inicia con un formulario que debe llenar la persona, una declaración jurada donde se piden varios datos. Esto no es un dato menor, ya que los postulantes deben mostrar una situación real de no poder hacerle frente a la cuota. "Por que hay muchas situaciones donde hay una especulación con esto también. Compran un auto, pagan Directv, quieren pagar Netflix y no le alcanza para la cuota, entonces por eso hacemos una pequeña investigación respecto de la situación crediticia de la persona y en función de eso se le autoriza o no la reducción de cuotas", remarcó Yornet.

Esto es para los adjudicatarios que no pueden pagar la cuota. El IPV también viene actuando con su cartera de morosos, que ha logrado disminuir este año con un plan de intimaciones que concluyen con el envío al Veraz de los que no muestran ninguna voluntad de pago.