"Hoy empiezo una nueva vida": el conmovedor mensaje del futbolista sanjuanino accidentado

132371318_1744476759044958_1261889256674136753_n.jpg Franco Emanuel Ruarte Gómez, jugador de Sportivo Peñaflor

Tras ser asistido, el futbolista, que se desempeña en el club Sportivo Peñaflor, escribió un sentido y concientizador mensaje en sus redes sociales.

"Hoy el destino me jugó una mala pasada y gracias al cinturón y a mi ángel que me guía desde el cielo puedo contarla! Gracias a todos por preguntar, estoy bien! Hoy empieza una nueva vida para mí y sean consciente que si la vida nos da una segunda oportunidad no hay que desaprovecharla! Usen siempre cinturón!" "Hoy el destino me jugó una mala pasada y gracias al cinturón y a mi ángel que me guía desde el cielo puedo contarla! Gracias a todos por preguntar, estoy bien! Hoy empieza una nueva vida para mí y sean consciente que si la vida nos da una segunda oportunidad no hay que desaprovecharla! Usen siempre cinturón!"

"Hoy el destino me jugó una mala pasada y gracias al cinturón y a mi ángel que me guía desde el cielo puedo contarla! Gracias a todos por preguntar, estoy bien! Hoy empieza una nueva vida para mí y sean consciente que si la vida nos da una segunda oportunidad no hay que desaprovecharla! Usen siempre cinturón!"