Horario de corrido en el comercio sanjuanino: opinión de sectores involucrados, la estrategia del SEC para ganar la pulseada y los intentos que fallaron

Repercusiones Los motivos por los que el comercio sanjuanino no apuesta a la atención en horario de corrido durante el invierno

Los empresarios del sector comercial no ven con buenos ojos el cambio de horario. Entre los argumentos que esgrimen, aseguran que debe ser un cambio de varios sectores, es decir transporte, administración pública provincial y nacional, entidades bancarias, entre otros. “Si cambiamos el horario, pero todo lo demás sigue de la misma manera, esto no va a funcionar”, habían señalado desde la Cámara de Comercio de Rawson.

Incluso desde la Federación Económica, que tiene bajo su órbita varias cámaras comerciales departamentales entre otras, indicó en un comunicado que los dueños de locales son libres de abrir en el horario que deseen, indicando que el estándar en San Juan es de 9 a 13 horas y de 17 a 21. Esto lleva a que, la persona que se anime a cambiar el horario, se arriesgue a perder ventas debido a que el flujo de clientes se mueve en estas franjas.

Del otro lado de la vereda se ubicaron los que están a favor de modificar sus horarios para adaptarse si sucede el cambio en el comercio. Desde ATAP indicaron que no presentaría problema adecuar loas unidades a los horarios con mayor demanda.

“No veo por qué no probarlo (al horario de corrido). Me parece bien que estemos siempre abiertos a los cambios, siempre que sean para mejor. Es verdad que faltaría un cambio en la dinámica social de la provincia, pero creo que en algún momento vale la pena probar. Y si a los comerciantes les conviene y si a los trabajadores también, con mayor razón. Desde el lado de los colectivos lo vemos de ese modo”, dijo en radio Colón, Ricardo Salvá, presidente de ATAP.

Ante todo este panorama, desde el SEC no dan el brazo a torcer y este año llevará adelante una estrategia junto a un aliado inesperado: la UNSJ. Mirna Moral confirmó que están pronto a la firma del convenio con las autoridades universitarias para llevar a cabo una encuesta que busque conocer la realidad del horario de comercio en San Juan. De esta manera, si hay mayores adeptos al horario de corrido, con datos reales buscarán lograr los consensos necesarios para iniciar con cambio.

La encuesta que buscará conocer la realidad del horario de corrido en San Juan

Mirna Moral, secretaria general del gremio, detalló a Tiempo de San Juan que la intención es conocer de manera lo más transparente posible si hay adhesión o no a esta propuesta.

Para que los resultados sean lo más fiel posible y evitar suspicacias, se buscó la ayuda de la UNSJ. “La semana pasada nos reunimos con quienes van a realizar la encuesta y luego con las autoridades de la universidad. Será una colaboración entre ambos, porque ellos hacen la encuesta y el sindicato asume el costo”, detalló Moral.

Hasta el momento se conoce que la muestra se tomará en un lapso de 15 días. Los encuestadores, provenientes de la Facultad de Ciencias Sociales, llegarán hasta 800 personas, grupo que estará incluido por comerciantes y dueños de locales, trabajadores del sector y público en general.

Será la primera vez que se buscará conocer la opinión de los sanjuaninos de esta manera, lo cual sin duda es una novedad.

Entre los datos que formarán parte de la encuesta se encuentra edad, género, lugar de trabajo (importante en la muestra de público general) y preferencia de horario. Los resultados serán presentados por la universidad y desde el SEC estiman que todo este proceso demorará alrededor de mes a mes y medio.

“Si el resultado es positivo para el sindicato, conversaremos con las cámaras para ver si acceder a ir a un horario de corrido en determinados meses del año. Esto sería de marzo a octubre aproximadamente”, puntualizó Moral.

Las veces que San Juan tuvo horario de corrido, los que fracasaron y los que se mantienen

“Por el coronavirus, el comercio atenderá de corrido en San Juan”. Esa esa la información que comenzó a circular en los medios locales durante el 2020. La situación pandémica y la llegada del otoño logró el acuerdo entre partes para que el horario de corrido se implementara de marzo a agosto.

Dentro de los argumentos que se dieron en su momento, se señaló la intención de disminuir la circulación de personas y evitar que estén expuestas a las bajas temperaturas. El horario de atención se modificó para ser de 10 a 17 horas de lunes a viernes y de 10 a 14 los sábados. Su implementación fue todo un éxito con una adhesión del 100%, pero hay que entender que el contexto social del momento era totalmente distinto.

La circulación estaba en gran parte restringida, muchas personas tenían miedo de contagiarse por lo que no salían o se cuidaban al extremo, y el comercio también había adoptado con el avance de la pandemia diversas modalidades que llevaba a los consumidores a no poder ir a hacer sus compras cuando lo desearan, sino cuando los habilitaban para ello.

Esto fue en el 2020, y al año siguiente desde el SEC esperaban que el comercio se comportara de la misma manera, pero no sucedió. Más de 300 comerciantes decidieron adaptarse a las nuevas medidas y partieron el horario de atención.

Con la llegada del otoño en 2022, otra vez Moral volvió a poner sobre la mesa de debate el horario de corrido, pero no tuvo el visto bueno. Solo un sector se sumó a la propuesta. La Cámara de Ópticas y Afines implementó el horario de corrido de mayo a septiembre, pero en el medio tuvieron que dar marcha atrás.

Para las autoridades de la entidad, se trató de un error de estrategia. “O vamos todos juntos o sino esto no funciona, tiene que ser de esa manera. Uno pasaba a las 17 o 18 y las calles estaban llena de gente. Estábamos perdiendo, no podíamos con el mantenimiento de la empresa”, señalaron en su momento. Y agregaron: “Nosotros dimos el puntapié inicial y no nos fue bien, por eso volvimos el horario cortado. Nos tenemos que poner todos de acuerdo y tirar todos juntos, solo así va a funcionar”.

A tres años después del fracaso en las ópticas, actualmente si se recorre el microcentro, por ejemplo, se pueden encontrar algunos locales abiertos de manera aislada. Tiendas de ropa o venta de accesorios para peluquería atienden de corrido, al igual que supermercados de cadenas nacionales, pero la mayor cantidad de locales tienen sus persianas abajo.

Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores la postura en torno a la propuesta del SEC. Seis de cada diez sanjuaninos señalaron estar a favor de la iniciativa. El 33,1% de los lectores aseguró que es conveniente para evitar el frío, sobre todo durante las noches de invierno; mientras que el 31% de los lectores indicó que el horario de corrido ayuda a los empleados del comercio a ahorrarse en colectivo.

Un detalle no menor es que si se recorre la zona del microcentro en horario de siesta (de 14 a 17, por ejemplo), hay una gran cantidad de personas recorriendo las calles sanjuaninas. Trabajadores de la administración publica provincial y nacional, empleados bancarios o de empresas privadas terminan sus horarios y si desean realizar sus compras, deben esperar varias horas hasta que el comercio abra. Sin duda la encuesta que llevará adelante la UNSJ será fundamental en esta cruzada del SEC que pese a los rechazos de años, sigue buscando que San Juan se sume a esta dinámica adoptada en distintas provincias.