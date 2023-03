Hito en la Salud Pública local: le reconstruyeron el rostro a un sanjuanino

El protagonista de esta historia es un obrero sanjuanino, como hay más de 10.000 en San Juan que se dedican a esta noble tarea con la que pueden estar expuestos a accidentes laborales. En este caso, el hombre se cayó de un andamio y en ese momento no solo su vida quedó pendiendo de un hilo, sino también necesitando de una cirugía de esas que se ven en las películas. Y sucedió el milagro. Gracias a la capacidad de los profesionales y la infraestructura técnico – médica del Hospital Dr. Guillermo Rawson, se pudo realizar en los últimos días la reconstrucción del rostro de este humilde trabajador, y no solo lo salvaron, le procuraron una existencia muy parecida a la que tenía antes de accidentarse.

Fue también clave para el éxito de la operación el banco de placas de osteosíntesis disponible en el Hospital Rawson, algo que no existe en la mayoría de los hospitales del país y acelera todos los plazos. El poder contar con este banco tiene mucho que ver con el gran apoyo de la dirección del Hospital para conseguirlo.Esta cirugía de urgencia no es muy frecuente y menos aún con un tratamiento realizado en pocos días, anteriormente se han realizado otras similares pero de manera diferida. En este caso se pudo realizar en tiempos óptimos al contar con el banco de placas de osteosíntesis. Normalmente hay casos de fracturas aisladas pero no de los tres tercios de la cara.

Esta cirugía ratifica la importancia del funcionamiento conjunto del Equipo de Cabeza y Cuello y de Cirugía Maxilofacial, ya que este paciente que sufrió un traumatismo panfacial (cuando los tres tercios de los huesos que conforman la cara están fracturados) y Traumatismo encéfalocraneano grave a raíz de la caída, pudo ser operado en agudo, es decir, antes del décimo día de producido el traumatismo, con lo cual se evitan secuelas, complicaciones de la cirugía y se disminuyen los tiempos quirúrgicos.

El equipo médico quirúrgico tratante estuvo integrado por el Dr. Gabriel Navarta, cirujano de cabeza y cuello; Dra. Nadia Ruiz, cirujana maxilofacial; Dra. Carolina Rey, médica residente de cabeza y cuello y Mariana Rocasalvo, concurrente de cirugía maxilofacial.

La importancia del Banco de placas del Hospital Rawson

El objetivo principal es operar al paciente en agudo, es decir, como máximo, a los diez días de ocurrido su traumatismo. “El tiempo promedio que estamos manejando es de cuatro días post traumatismo”, explicó la Dra. Nadia Ruiz. “Lo que se busca con esto es disminuir los tiempos de internación pre y post quirúrgica, disminuir las secuelas que el paciente pudiera tener, simplificar la cirugía, ya que a veces es necesario volver a fracturar el hueso si han pasado muchos días. Los beneficios para el paciente son muchos y muy significativos”.

El Hospital Rawson es el centro de referencia en la provincia en traumatismos y por ello es tan importante tener el banco de placas. “Hay muy pocos hospitales en el país que lo tienen, lo cual también nos posiciona a nivel regional como centro de referencia del trauma facial y del manejo en agudo”, sostiene la doctora.

Respecto de los avances conseguidos desde la implementación del banco de placas, la Dra. Ruiz considera que “Hasta el momento hemos tenido excelentes resultados y este último caso del traumatismo panfacial es un gran resultado para el paciente y también para los profesionales, que podemos trabajar con un buen material y en tiempo oportuno”.