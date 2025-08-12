martes 12 de agosto 2025

Infraestructura

Hay fecha prevista para la inauguración de las obras de Calle 5

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, anunció la próxima inauguración del tramo remodelado de Calle 5, entre Frías y San Miguel. La obra contempla el ensanche de la calzada, la instalación de luminarias LED y mejoras en el cableado eléctrico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según anunció en Canal 13, el próximo 19 de agosto se habilitará oficialmente el tramo entre calles Frías y San Miguel. Las obras contemplaron el ensanche de esta importante arteria, además de la colocación de luminarias LED y mejoras en el cableado eléctrico, que incluyen el soterramiento de las líneas de alta, media y baja tensión. También se realizó el reentubado de canales de riego y trabajos hidráulicos, parte fundamental para el buen funcionamiento de la infraestructura.

Consultado sobre la continuidad del proyecto hacia el oeste, Perea aseguró que existe un "macroplan de trabajo" que prevé avanzar en la remodelación de Calle 5 a medida que se dispongan de recursos. Actualmente, el financiamiento proviene de fondos provinciales, y el plan es extender la obra a lo largo de esta arteria que conecta Rawson y Pocito.

La remodelación de la Calle 5, también conocida como Ruta Provincial 155 o Agustín Gómez, es una obra que lleva más de dos años en ejecución y representa un cambio radical para la zona Este-Oeste del Gran San Juan, una ruta que hasta ahora sufrió por su estrechez y la frecuencia de accidentes viales.

El tramo próximo a inaugurarse tiene una extensión de 2,2 kilómetros entre Frías e Hipólito Yrigoyen, y forma parte de un proyecto mayor que contempla un ensanche total de siete kilómetros, desde Ruta 40 hasta Vidart. Las etapas previas, desde Ruta 40 hasta Mendoza y luego hasta Frías, ya están finalizadas.

El ministro Perea recordó que esta obra pública, reactivada con fondos provinciales desde la gestión de Marcelo Orrego, implica la transformación de una calle que en sus orígenes tenía un ancho que oscilaba entre 4 y 12 metros, y que ahora se amplía entre 24 y 30 metros. Además de la ampliación vial, se incorporaron nuevas veredas, bicisendas de doble circulación, demarcación y señalización, rampas para personas con discapacidad y un nuevo arbolado para embellecer el entorno.

