Gran repercusión nacional del novedoso dispositivo que usa San Juan para detectar el cáncer de mamas

Según precisaron, hay un listado del Programa “Sumar” de pacientes que presentan factores de riesgo y hace más de cinco años que no se han realizado ningún tipo de estudio, además de no contar con cobertura de obra social. Con ese grupo se comenzará en una primera instancia, para luego ir incorporando de manera paulatina mujeres con obras sociales que otorgan menor cobertura.

Con relación a la edad, el dispositivo médico complementario Celbrea será para mujeres de entre los 25 a los 79 años, pero Merino aclaró que entre los 25 a los 40 años habrá prioridad en personas que presenten factores de riesgo tales como: antecedentes familiares de casos con cáncer de mama, menstruar tempranamente, el uso de hormonas, personas obesas, fumadoras, que tienen inactividad física.

Identificadas a las pacientes, se iniciará con la colocación del dispositivo. En caso que el resultado sea positivo, el equipo de salud en un periodo no mayor a 15 días deberá practicar la mamografía para un correcto diagnóstico.

Un dato no menor es que este dispositivo no solo no tendrá ningún costo, sino que ya se encuentra en la provincia. Desde Materno Infancia no descartaron la llegada de más cantidad en el caso que la demanda sea superior a la estimada.