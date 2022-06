Fama, experiencia y solidaridad: el detrás de cuatro sanjuaninos que se le animan al "monstruo" Gran Hermano

"Ya me inscribí a través de la agencia a la que pertenezco (Vissage Models). Creo que todo sacrificio tiene resultados y la vida da oportunidades, hay que mantener la fe. La verdad es que no tengo miedo, como siempre mi familia me apoya y mi novia siempre confía plenamente en mí, nos adoramos y tenemos un amor hermoso . La vida siempre te sorprende y para un modelo, la carrera es importante. Estos realitys te permiten crecer, es una linda oportunidad", apuntó Balmaceda en diálogo con Tiempo de San Juan.

Otro que busca quedar entre los seleccionados para Gran Hermano es Máximo Savoca Pérez, de 18 años. Para el joven el programa que conducirá Santiago del Moro puede resultar ser una "nueva experiencia de vida". Con la aprobación de su familia, decidió inscribirse en el reality apenas la página fue habilitada.

"El encierro no me modifica en nada, tampoco la familia. No tengo miedo, la verdad es que estoy con muchas ganas de vivir esa experiencia. Soy una persona amable, simpática, que puedo llevarme fácilmente con la gente. Además, me gusta cantar y bailar, divertirme sobre todo. Creo que Gran Hermano puede ser un plus tremendo. Serviría para que la gente conozca cómo soy y para ser más conocido", apuntó el muchacho, quien se desempeña como profe de artes marciales.

Jimena Bazán también quiere entrar a la casa de GH. La joven, quien divide su vida entre el trabajo y el estudio (Ciencias Geológicas e idioma Catalán), sueña también con triunfar en las pasarelas. Actualmente integra el staff de Ernesto Malla y cree que la participación en el reality de Telefe significará un salto enorme en su carrera.

"Desde pequeña veía este tipo de programas y siempre me encantaron. Hoy en día tengo la oportunidad te tener una experiencia nueva, de ser parte, y quiero aprovecharla, no podía perderme de esto. Ernesto me motivó mucho a realizar la inscripción. Mi familia siempre me apoyó en todo y cuando le comenté sobre esto, me dijeron que quedaba en mis manos. Así que ojalá salga todo bien, porque soy modelo y sería un plus tremendo", señaló la joven, quien se describió como una persona "introvertida" y "imperativa".

Por su parte, Francisco Fernández, de 23 años, también se anotó para entrar a la casa y señaló ser fan, desde hace muchos años, de este tipo de certamen. "Al programa lo seguí durante mucho tiempo, ya sea con mi familia o solo. Ser parte de GH me encantaría. Si bien a mi familia le da un poco de miedo , saben que es algo que me gusta asique me apoya. Me gusta pasar tiempo con mi familia, pero de vez en cuando es bueno tomar distancia y vivir nuevas experiencias", apuntó.

Fernández, quien actualmente trabaja en una compañía de seguros y piensa a futuro entrar a la fuerza aérea, señaló que a Gran Hermano lo "considero como un empujón en mi camino personal, siempre digo que plata y miedo nunca tuve".