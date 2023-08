Expectativas, pesimismo y preocupación, así se vive en San Juan la previa de la reforma de la Ley de Alquileres

Uno de los más optimista fue Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, quien señaló a Tiempo de San Juan que, si bien las modificaciones que se proponen incorporar no solucionarían la problemática de fondo en torno a los alquileres, sí va a incentivar a que los propietarios vuelvan a incorporar sus inmuebles al mercado. “Esperamos con buena predisposición y con aceptación de que se modifique y se revise. En caso que no se concrete ahora, se va a seguir dilatando el problema y el mercado inmobiliario seguirá sufriendo un problema que no se puede controlar”, aseguró.

Entre las modificaciones que se van a debatir mañana se encuentra el plazo de actualización de los costo, pasando de un año a cuatro meses. Al respecto, Domínguez aseguró: “Hoy por hoy, con la inflación que tenemos lamentablemente el proyectarse a mediano y largo plazo es sumamente difícil, por eso hemos buscado un punto medio que es cuatrimestral. Esto debe ser bajo un índice que se mida en cuanto a lo inflacionario y el salario. Ahí tendremos un incremento gradual y no anual, cuando hoy recibimos un 112% de un solo golpe es brusco para los inquilinos. Con un incremento gradual, no va a ser necesario especular lo que se cobrará en un alquiler de aquí a un año, y para el inquilino no será tan violenta la suba”.

alquila.jpg

Del otro lado de la vereda se posicionó Mauricio Turrel, presidente de la Cámara Inmobiliaria, con una postura pesimista en torno al tratamiento de la modificación de la Ley de Alquiler. “Esto no hace más que generar especulaciones. Tenemos absoluta seguridad que no van a hacer nada, los legisladores no están a la altura de las circunstancias. Tenemos mucha bronca porque esto que están haciendo genera daño. Ojalá que me equivoque, pero mañana no sucederá nada”, dijo al ser consultado por este medio.

Para Turell, la sesión especial llamada para mañana es una estrategia netamente política en medio de la campaña electoral que no busca solucionar el problema de fondo. “Estamos hablando que hay gente que no tiene donde vivir, porque el propietario, el inversor, no le sirve este sistema, por eso saca sus locaciones de alquiler y los pone a la venta. El contexto es muy áspero, la tensión no da más y con esto están jugando con la necesidad de la gente”, señaló.

Por otro lado, aseguró que la reducción de periodo de contrato de alquiler, como la renovación cuatrimestral son medidas viables, pero no solucionan el problema de fondo, que está atado a la situación económica.

“Somos exceptivos, ojalá me equivoque, pero no creo que se trate mañana”, reflexionó.

Quien también se expresó en la previa del inicio del debate fue Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de la provincia, quien manifestó su preocupación por las modificaciones que se van a debatir.

“No nos sorprende. Desde que la ley está vigente se quiso modificar. Hoy aparentemente hay una idea dónde venimos planteando que las modificaciones que se quieren implementar van a hacer más difíciles de asumir por los inquilinos. No nos sorprende que quieran poner aumentos mensuales, bajo un índice inflacionario que no es acompañado por los salarios. Por otro lado, se intenta modificar la cantidad de años de alquiler, que pasaría de tres a dos años. Esto es avalado por las cámaras inmobiliarias y por los propietarios. Lo que se busca es darle mayor rentabilidad a este sector, sin tener en cuenta las necesidades de los inquilinos”, dijo Bazán en diálogo con Radio Sarmiento.

Descontentos con las modificaciones que se buscan incorporar, adelantó que en un par de semanas mantendrán una reunión los integrantes de todas las Asociaciones y de la Federación en La Rioja, para “definir un plan de lucha”.

Lo que se debatirá mañana en Diputados

Entre los cambios que se buscarán implementar a la norma, se encuentra la reducción del plazo mínimo de contrato de alquiler, pasando de tres años a dos.

diputados.png

Por otro lado, se encuentra el ajuste del monto de alquiler. Actualmente la actualización es anual, teniendo en cuenta el Índice de Contratos de Locación, que contempla la variación de la inflación que mide el Indec y la de los salarios. Lo que se debatirá es que se acorte el plazo a tres o cuatro meses, para que el aumento sea gradual o, por el contrario, que sean las partes quienes acuerden un aumento del monto final del alquiler.

Si bien había bloques que pujaban por la derogación de la Ley, esta propuesta quedó desestimada durante una reunión que se mantuvo por zoom el viernes, cuando se hizo el llamado a la sesión especial para mañana.