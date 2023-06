"Excelente persona": la dolorosa despedida para "Yohnny", el motociclista que murió tras un choque en Pocito

“La vida nos convirtió en hermanos. No caigo que te hayas ido. Gracias por aceptar ser padrino de mi hija. Le hablaré a tu farolita, de lo buena y excelente persona que sos”, dijo un compadre del hombre. “Descansa en paz, hermano. No es un adiós, es un hasta pronto. No te voy a olvidar nunca y prometo cuidar de los tuyos siempre”, continuó.