Estudiantes de cine están en la búsqueda de "actores" sanjuaninos para tres cortometrajes

De este modo, los productores José Tomás Guajardo (“El reino de las nubes”); Marian Jofré (“El fin de las vacaciones”) y Román Ruberti Godoy (“Volver a verte”) necesitan la colaboración de personas –y por qué no, potenciales actores—dispuestos a participar de estos importantes trabajos finales. En todos los casos, se prevé filmar en octubre.



“La tesis significa para nosotros una oportunidad importantísima. Contar con apoyo del INCAA en estos tiempos es casi imposible y nuestros cortos son la excepción. Las tres tesis son historias de alto impacto regional con posibilidades de distribuirse en festivales de cine internacionales de mucho prestigio. Esto hace que los proyectos se vuelvan más interesantes y de mayor dimensión”, sostuvo Ruberti Godoy a Tiempo de San Juan.



Estos son los perfiles que busca cada tesis:

-“El reino de las nubes” hará su selección el próximo sábado 13 de este mes y se filmará entre el 20 y el 25 de octubre. “Buscamos niños y niñas con o sin experiencia entre 9 a 14 años para el rol de los dos personajes principales”, dijo su productor.

-Mientras tanto, “Volver a verte” requiere niños y niñas de 10 a 14 años; mujeres de 30 a 50 años y hombres del mismo rango. En esos casos la preselección puede hacerse de manera virtual a https://forms.gle/DfPKDQAQ7MDKNcCy6.

-Finalmente, el corto denominado “El fin de las vacaciones”, escrita y dirigida por Paulina Belbruno y producida por Mariana Jofré, ya tuvo su primer casting y va por el segundo los próximos 18 y 19 de este mes, con la idea de filmar el venidero 7 de octubre. En este caso, las estudiantes se encuentran en la búsqueda de varones de entre 18 y 22 años.

Tras aclarar que las participaciones no serán remuneradas, Ruberti Godoy sostuvo que, no obstante, es una propuesta interesante para la gente común. “Estaría bueno que participen porque son castings abiertos donde no hay requisitos profesionales específicos, es decir, pueden ser seleccionadas personas que nunca hayan actuado”, indicó.

“Siempre es una buena oportunidad colaborar con proyectos artísticos que nacen y se trabajan desde las provincias. Porque generalmente estas posibilidades sólo surgen para películas o grandes publicidades”, acotó el productor de “Volver a verte”.



Este cortometraje, escrito y dirigido por él, retrata el misticismo popular que existe detrás de la Difunta Correa desde la perspectiva de Ramona, una niña de 12 años quien, tras una tragedia familiar, atraviesa una crisis de fe con la Difunta. En el camino, descubrirá su misteriosa y poderosa forma de cumplir sus promesas. Para inscribirse al casting de selección tienen que completar el siguiente formulario: https://forms.gle/y4FRrE7tkp4xzAP37

El equipo técnico de "Volver a verte" está integrado, además de Román, por Mateo Montilla Suárez como asistente de producción; Pablo Amado en Producción; Alvaro Mendieta en Fotografía; Natalia Sastre y Juliana Maciel en Sonido y Virginia Lucato en Montaje.

“El reino de las nubes”

José Tomás Guajardo detalló la trama de “El reino de las nubes”: “¿Es posible desear algo con tanta intensidad que lo improbable se vuelva realidad? Ana e Isma, pequeños hermanos, repentinamente enfrentan el abandono inexplicable de su madre. Los niños se cuidan, se quieren y crean un mundo propio en donde los días transcurren con normalidad. Sin embargo, hay situaciones fantásticas”, indicó.



“No hay indicios de la mamá, la realidad irrumpe y de a poco sus sueños se derrumban. Un día, Isma colapsa y todo lo que parece protegerlos está decidido a separarlos. Frente a este peligro, Ana sabe que debe salvar a su hermano. Algo mágico despierta en la niña. Quizás lo real sea todo aquello que no comprendemos”, expuso.

Marian Jofré, por su parte, dijo que “El fin de las vacaciones” cuenta la historia de Lucas, quien luego de escaparse de su casa, pasará los días siguientes del verano junto a su mejor amigo Carlitos.

“Abatido, no podrá disfrutar el tiempo con sus amigos pero gracias a la contención de ellos, encontrará una nueva forma de ver la vida y tomará una decisión antes del fin de las vacaciones”, relata.



Por eso, este corto está en la búsqueda de jóvenes de entre 18 a 23 años para interpretar el grupo de amigos. Para inscribirse se pueden contactar al 2644445915. También pueden seguir los detalles en el Instagram @elfindelasvacaciones_tesis.