Es discapacitado, trabajó casi dos años para pagar la bici en la corre y se la robaron

Y relató que, “faltaban un montón de cosas, el televisor, un teléfono, pero lo que más me duele es que no estaba mi bicicleta. Cuando me di cuenta pensé: ‘No puede ser que sean tan malas personas’. Han estado viendo lo movimientos de la casa y, cuando vieron que nos íbamos, se metieron”.

En medio de su tristeza, el hombre comentó que “es un esfuerzo enorme el que hice para comprarme la bici. Yo la saqué a crédito y he estado un año y 10 meses pagando. Laburo en un taller mecánico, todos los días voy a trabajar y ahora me sacaron la bici. La verdad, me cortaron las piernas”.

Mientras hace esa reflexión, Diego cuenta que ya tenía un viaje pagado a Córdoba para competir. “Justo me pasa esto cuando tengo pagado un viaje Córdoba, a Jesús María, para participar en una competencia”, revela el hombre que forma parte de la agrupación de ciclistas Raúl Cornejo, de Media Agua.

bici.jpg

“La mayoría de la gente me conoce me aprecia, sabe de mi esfuerzo. Yo no tengo fe en recuperar mi bicicleta, nunca aparecen. Pero si alguien la vio o sabe algo, que avise al 911, yo ya hice la denuncia”, comentó Diego y destacó que su bicicleta es una Fire Bird negra con líneas fluor.