En San Juan trabajan para la preservación de tortugas en peligro

Castillo, actualmente da clases de Parasitología en Animales Silvestres en la carrera de Lic. en Biología de la Universidad Nacional de San Juan, y una de las cosas que enseña es el estudio y análisis taxonómico y morfológico de parásitos en Animales Silvestre. Al ser parasitólogo, en la revista participó describiendo morfológicamente a este nemátodo parásito. El artículo se titula: “Description of Cruzia sanjuanensis sp. nov. (Cosmocercoidea: Kathlaniidae) in the tortoise Chelonoidis chilensis (Testudines: Testudinidae) in the province of San Juan, Argentina”.