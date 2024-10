En San Juan, el pedido desesperado de un padre que necesita un corazón para Gero

Roberto Arruda habla desde una mesa de café y a través de la puerta vidriada mira la ventana de la habitación del hospital en la que su hijo espera el milagro. “Con mi esposa nos miramos y decimos que esto es una mala película de terror. Nunca nos imaginamos ser protagonistas de esta situación”, cuenta y no puede evitar que le tiemble la voz. Hace tres meses, sus vidas cambiaron por completo. Descubrieron que Gerónimo, su hijo del medio de 18 años, padecía una cardiopatía . Poco después, estaban a bordo de un vuelo sanitario desde San Juan a Córdoba. Ahora el papá hace un conmovedor pedido: “Lo único que necesitamos es un corazón para Gero”.

image.png

Pero hace tres meses, en medio de la noche, se ahogó. “Sospechábamos que podía ser algo respiratorio y de pronto nos encontramos con esta afección cardíaca, algo que nunca esperamos porque Gero siempre fue completamente sano”, confía Roberto.

Y cuenta: “Terminó en el Hospital Rawson e inició un tratamiento, porque en personas adultas que generalmente son hipertensas, esto se trata con medicación. Pero Gero es joven, hipotenso y esas pastillas no funcionaron. Caímos al hospital de nuevo. Nos atendieron increíble, pero nos dijeron que no podía hacer más, que Gero necesita un corazón nuevo”.

Menos de una semana después, toda la familia estaba en el Hospital Italiano de Córdoba. A partir de ahí, el joven fue sometido a los estudios pre-trasplante, está en una situación óptima para ser operado y fue incluido en la lista del Incucai como caso de emergencia.

Embed - donacion

“Hemos recibido ayuda valiosísima, tanto de familiares, de amigos, del Gobierno de San Juan, de todos. Ayuda monetaria y ayuda espiritual con cadenas de oración. La verdad que toda la gente se ha aportado de mil maravillas y eso nos da la posibilidad de estar dedicados hoy exclusivamente para Gero. Pero lo que necesitamos ahora va más allá”, reflexiona el papá.

A lo que suma, “lo que necesitamos hoy es la conciencia de la sociedad y que pensemos y reflexionemos acerca de que donar salva vidas. Muchas veces por ignorancia o por algún precepto previo, no pensamos en la posibilidad de una donación de órganos ante la pérdida de un ser querido. Pero donar es un acto de amor el donar, está salvando muchas vidas. Así que bueno, nosotros estamos a la espera ahora de un corazón para Gero, que es la única solución. No nos queda más que rezar y tener esperanza y fe de que vamos a salir adelante rápido”.

image.png

Para finalizar, ruega: “Mi hijo está adentro de un box en unidad coronaria, a la espera. Estamos todos apoyándolo y se encuentra totalmente controlado por los mejores médicos y enfermeras en un lugar impresionante. Estamos muy confiados. Lo único que nos falta, es un donante. Sabemos que alguien va a estar pasándola mal, porque siempre la pérdida de un ser querido es dolorosísima, pero apelamos a la conciencia de las personas. Nosotros tenemos una oportunidad de seguir y no la queremos desaprovechar. No hay fechas, no sabemos hasta cuándo puede seguir esto, necesitamos el trasplante lo antes posible”.