En San Juan, de cada 1.000 embarazos se practican 3 abortos en la parte pública

Así, durante el 2021 se informaron 380 IVE e ILE (Interrupción Voluntaria de Embarazo e Interrupción Legal de Embarazo, respectivamente). Mientras que de enero a septiembre de este año (la más reciente actualización de los datos que no contempla el último trimestre del año), en San Juan se realizaron 245 interrupciones. Teniendo en cuenta estos números, está 37 casos por encima de La Pampa, que registró en el periodo mencionado 208 interrupciones.

A nivel nacional, durante todo el 2021 se registraron 73.487 interrupciones voluntarias y legales de embarazos; mientras que desde enero a septiembre de este año el número que manejan desde el Ministerio de Salud de la Nación des de 59.267; contabilizando un total de 132.754 abortos.

Desde Salud Sexual y Reproductiva de la Nación afirmaron que cada provincia envía los registros de las interrupciones que los equipos de salud pública realizan, sea de manera ambulatoria durante el primer semestre, como por internación en el segundo trimestre.

Si bien en San Juan durante estos dos años, desde la vigencia de la ley, no se han brindado de manera pública los datos sobre interrupciones de parte de la cartera sanitaria, el secretario de Medicina Preventiva de Salud Pública, doctor Matías Espejo, confirmó a Tiempo de San Juan que desde la sanción de la ley “ha habido un crecimiento exponencial de casos. No tengo los números encima, pero esto habla a las claras que es una necesidad que siempre existió que no era garantizado por el Estado brindando la seguridad y cuidando la vida de las personas. Hoy si se está haciendo y eso es importante”.

Por otro lado, señaló el funcionario local “hay registro, hay datos, hay equipo y se garantiza el derecho. Más allá de la polémica, existe una ley que hay que cumplirla y el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley. Eso se ha trabajado mucho, está en pleno funcionamiento, y existe registro, programas y guías”.

El rol de las obras sociales en la interrupción voluntaria de embarazo

Además de las mujeres que llegan a distintos centros de salud pública en todo el país, las obras sociales también cubren las practicas.

En torno a una auditoría realizada por la Superintendencia de la Salud, durante el 2022 se notificaron 4.966 prestaciones IVE/ILE bajó la órbita de las obras sociales. Los métodos implementados fueron un 31% solo medicamentos, 67% instrumentales y un 2% con asistencia combinada.

“El aborto se da en todos los estratos sociales, con la enorme diferencia y la creencia de la sociedad de quien tenía la posibilidad de acceder al servicio tenía un resultado, y quien no, tenía un desenlace tristísimo. Hemos visto muchas jóvenes morir por medio de un aborto clandestino, en algo que era absolutamente evitable. Con la ley se garantiza la seguridad para la gente que quiere acceder a la práctica. Desde la atención primarias de la salud y los equipos territoriales se promociona, se informa y se garantiza el acceso”, señaló el secretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo.

¿Quiénes pueden acceder a la IVE/ILE?

La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención post aborto de todas las personas con capacidad de gestar, siendo de aplicación obligatoria en todo el país.

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hace referencia al derecho al aborto con la solicitud como único requisito hasta la semana catorce inclusive de gestación. La interrupción legal del embarazo (ILE) hace referencia al derecho al aborto si el embarazo es producto de una violación o si está en riesgo la vida y/o salud de la persona gestante.

Adolescentes de más de 16 años siempre pueden acceder a la IVE/ILE sin necesidad de estar asistidos. Adolescentes desde los 13 hasta los 16 años pueden, en general, acceder a la IVE/ILE sin necesidad de asistencia. Sólo en los casos en que por algún motivo particular la realización de la IVE/ILE implique un peligro grave para su salud o su vida, es necesario que estén asistidas, por personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado o personas allegadas indicadas por la adolescente.

Los menores de 13 años, pueden acceder a la IVE/ILE con la asistencia de una persona que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivas. Estas deben participar en conjunto con los menores en la toma de decisiones y deben firmar también el consentimiento informado.

En caso de detectar alguna irregularidad o episodio que vulnere los derechos relacionados al acceso de la IVE/ILE, realizar el reclamo a la línea telefónica de consultas por Salud Sexual al 0800-222-3444.