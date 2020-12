El aborto es legal en Argentina

La ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó con 38 votos a favor y 29 negativos. Todos los legisladores que estaban indecisos- Stella Maris Olalla, Lucía Crexell, Sergio Leavy, Oscar Castillo y Edgardo Kueider- se terminaron inclinando a favor de aprobar la normativa. Ahora falta reglamentar la ley para que empiece a aplicarse en todo el país. Los tres senadores sanjuaninos votaron en contra.

Hace dos años en el país se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero en Senadores no obtuvo la cantidad de positivos necesarios para que se convierta en legislación. Dos años después, el presidente Alberto Fernández insistió con el tema cumpliendo con una promesa de campaña. En Diputados consiguió los votos y en Senadores, fue más peleado pero finalmente obtuvo los votos necesarios.

Fueron 59 los legisladores que decidieron argumentar su voto, entre ellos el sanjuanino Roberto Basualdo, que votó en contra del proyecto de ley. Lo mismo pasó con los otros dos senadores sanjuaninos, Rubén Uñac y Cristina López. La primera que hizo uso de la palabra fue la senadora radical Stella Maris Olalla, quien no había dicho cuál iba a ser su voto. Finalmente abrió la argumentación de los senadores afirmando que iba a votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

La legisladora Lucía Crexell habló en segundo término. Si bien desde el oficialismo contaban con su voto a favor, no estaba blanqueada su posición totalmente. La neuquina confirmó su voto a favor de la ILE. El diputado Sergio "Oso" Leavy, del Frente de Todos, cambió su voto. "Los argentinos nos oponemos, pero existe. En 2018 participé ya del debate, era una ley diferente. Esta ley está mejorada. Me di cuenta que no se trata de mí, de mi creencia o de mi formación, es una situación que compete a muchas mujeres", explicó. La senadora oficialista Silvina García Larraburu, quien votó en contra en el 2018, cambió su posición. Aseguró que el voto verde que decidió hacer es un voto deconstruido.

Siguieron el debate en el recinto la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y el ministro de Salud, Ginés González García.

El proyecto finalmente se convirtió en ley. Las principales claves de la nueva legislación:

Los principales puntos del proyecto son los siguientes:



•Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.



•La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos



•El aborto se permitirá hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.



•Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación, o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.



•En el caso de menores de 13 años se requiere un consentimiento informado y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.



•Para adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o "referente afectivo".



•Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.



•Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.



- El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.



- En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución.



- El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente.



- Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para pedir un aborto.



- En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescente, se deberá denunciar este delito