En los zapatos del otro: conoce al lustrabotas más buscado de San Juan

Todos los tips los aprendió de su padre, el cual ahora abandonó el oficio. Junto con él y su hermano, que falleció hace unos años, salían casa por casa en busca de clientes. “Eran otras épocas. Nos pasábamos y lustramos ahí a los dueños de casa. Ahora no sé si eso pase”.

Es que actualmente, no hay muchos lustrabotas en San Juan debido a que ya no es una costumbre o necesidad que tenga la mayoría de la población como lo era antes. Los tiempos cambian. Pero afortunadamente a Mario esto no le afectó. “Mis clientes vienen siempre. Es un no parar toda la mañana”, respondió a Tiempo de San Juan mientras lustraba a uno de su clientela.

Tantos años y sus clientes terminaron siendo una especie de amigos para él. La clientela la conforman trabajadores de bancos, oficinistas, abogados,hasta gobernadores. “Acá la gente viene porque está bien atendida. Mi comportamiento y el respeto, es fundamental”, añadió Mario. En pocas palabras, termina siendo como una especie de consejero. Se sientan en el atril, Figueroa comienza a lustrar y ellos a contar lo que vivieron en el día, hacen una catarsis.

Con él vive su esposa, su hija de 23 y su hijo de 19. El lustrabotas contó que la profesión que le heredó su padre llegó hasta él, sus hijos decidieron seguir otro camino. La más grande, profesora de baile arabae. Y él, terminando el secundario y es el 7 de Juventud Zondina.

Su jornada comienza a las 7 y termina a eso de las 13. Aseguró que esta es su vida, su pasión, la cual ni él sabe cuando va a dejar.