viernes 21 de noviembre 2025

FNS

En la previa de la elección, las aspirantes a Emprendedora del Sol se reunieron con el Gobernador

Faltando un día para conocer cuál de las representantes departamentales se lleva el premio final, el Mandatario las recibió en Casa de Gobierno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Antes de la elección, el gobernador Marcelo Orrego recibió a las 19 candidatas a Emprendedora del Sol.

Antes de la elección que se vivirá en el Estadio del Bicentenario, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025, el gobernador Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno a las 19 candidatas a Emprendedora del Sol, quienes compartieron proyectos, sus desafíos y las historias personales que dieron origen a sus emprendimientos.

“La reunión se convirtió en un espacio de diálogo genuino donde el Mandatario escuchó con atención cada relato, preguntó detalles sobre los procesos productivos, la innovación detrás de las ideas y el impacto que cada iniciativa tiene en su comunidad. El clima fue cálido, relajado y profundamente humano; las candidatas se sintieron cómodas, valoradas y motivadas”, indicaron desde Gobierno.

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien destacó la potencia transformadora del certamen: “Este programa no solo premia a una ganadora —señaló—, sino que impulsa a cientos de mujeres a creer en sus ideas y a convertirlas en motor de desarrollo para San Juan”. También acompañaron la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino.

image

La edición 2025 del concurso logró una convocatoria récord, superando las inscripciones del año anterior y consolidándose como un programa de fortalecimiento al trabajo de las mujeres muy valorado en la provincia. El certamen otorga apoyos económicos, mentorías y capacitaciones para que las emprendedoras puedan profesionalizar y escalar sus proyectos.

Las 19 representantes departamentales reflejan la diversidad productiva de San Juan: desde iniciativas agroindustriales y propuestas tecnológicas, hasta emprendimientos textiles, gastronómicos, turísticos y de servicios. Muchas de ellas compartieron cómo sus proyectos nacieron en momentos difíciles y hoy se transformaron en fuente de orgullo familiar y comunitarios.

Orrego dijo: “Cada una de ustedes es un ejemplo de coraje, creatividad y trabajo genuino. San Juan necesita este talento, y nuestro compromiso es acompañarlas para que sus sueños crezcan y se multipliquen”.

