En la Legislatura, reflexionaron sobre la problemática del suicidio en San Juan

Cabe señalar que esta actividad, llevada a cabo en conmemoración del Día Mundial para la prevención del Suicidio, fue declarada de interés Provincial, Cultural, Social y Educativo por el Poder Legislativo en la Decimoprimera sesión del período ordinario.

En la ocasión, el secretario de APeL expresó “este tema nos ha movilizado, consideramos que es una problemática que tenemos que abordar seriamente, con la cual nos tenemos que comprometer todos y debemos dejar de mantenerla oculta, es una realidad que nos golpea fuertemente como sociedad, como hermanos, como padres de familia, como dirigentes políticos o sindicales, docentes y profesionales. Las estadísticas son alarmantes, realmente es momento de dejar de mantener oculta esta situación y realidad”.

Por su parte, el diputado Eduardo Cabello sostuvo que “este flagelo nos toca a todos y es importante que la sociedad sepa que no podemos callar más este fenómeno sino después quien sufre es una familia porque no entiende el por qué ni cómo. La única manera de salir adelante ante una situación así es con mucho amor, con mucho cariño, con mucho trabajo, nosotros podamos decirle a la sociedad que San Juan no va bajar los brazos en esto, estamos todos imbuidos en esta situación, la Cámara de Diputados está disposición junto con la Asociación del Personal Legislativo, nosotros somos voceros. Nos tiene que unir el amor por las personas y el amor por San Juan y que nunca más se nos vaya un joven, un adolescente o un anciano que no tenga donde estar y a causa del dolor, la soledad, termine con su vida, sino que sepa que va tener contención de alguien que va estar acompañándolo”.

Finalizadas la palabras de las autoridades, tuvo lugar la disertación del magister Luis Javier Lucero quien habló acerca de la conceptualización del acto suicida desde el enfoque de la complejidad, fuera de cualquier explicación monocausal. Además, expuso los indicadores de alto riesgo y vulnerabilidad que es necesario atender para no llegar a dicha consecuencia. Asimismo, invitó a la reflexión sobre el papel que cada ciudadano, desde su lugar, puede contribuir a una cultura del cuidado y, por ende, a la prevención del suicidio. Y, por último, respondió diferentes preguntas que realizó el público presente acerca del suicidio.

Aportes institucionales para abordar la problemática

Desde el año 2003 la Organización Mundial de la Salud impulsa junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) la conmemoración del 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, de igual modo lo hizo la provincia de San Juan a través de lo establecido en la Ley 14 P-.

En junio de este año 2022, la Cámara de Diputados de la provincia de San juan sancionó la Ley N° 2405-Q por la que la provincia adhiere a la Ley Nacional N° 27.130 de prevención del suicidio. Esta última fue sancionada en 2015 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación. La ley tiene por objetivo “la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención”, y declara “de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio”.

En el año 2021 se reglamentó le mencionada Ley y los principales puntos que establece dicha reglamentación son: “la atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio mediante el desarrollo de los servicios asistenciales; la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo suicida; el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio”.

Además, promueve la implementación de líneas telefónicas gratuitas de escucha a situaciones críticas, e insta a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga a dar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias.

En la actualidad, el suicidio y el intento de suicidio son realidades que interpelan nuestra sociedad y requieren acciones específicas para prevenir y cuidar a cada uno de los integrantes de la misma, sobre todo a los adolescentes y jóvenes que son los más afectados.

El suicidio no es solo un problema médico-sanitario, su abordaje requiere el aporte de todos los actores que confrontan con esa realidad, y cada uno de ellos contribuye con su parte. Por ello, generar espacios de reflexión y diálogo es la vía más adecuada para cuidar a cada persona de nuestra comunidad.