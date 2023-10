En Hidráulica hay sorpresa por el extraño mensaje

La extraña y original puesta en escena que sorprendió esta mañana en la vereda del departamento de Hidráulica causó desconcierto también a las autoridades. “Estoy sorprendido, no puedo decir nada más, ni hacer interpretaciones hasta que alguien se lo adjudique. En principio pensé que era una “macumba” o alguna brujería por la forma de velas rojas, pero después le vi un sentido más artístico, o de intervención”, dijo el Secretario del Agua, Ramiro Cascón.

Ante eso, Cascón dijo que “seguramente el mensaje debe ser para el nuevo gobierno, porque a nosotros en lo que queda de gobierno es imposible pensar en un cambio tan importante”.

El funcionario dijo que durante su gestión se propusieron modernizar algunos aspectos con la Ley de Eficiencia Hídrica, “pero nunca pensamos en un nuevo código de aguas porque implica una discusión mucho más profunda y con mucho más consenso”.

No obstante, Cascón opinó que ante la sequía histórica que azota a San Juan en el futuro mediato será necesario discutir el tema. “Hay que analizar cómo se va a administrar en el futuro un recurso cada vez más crítico para la provincia y que es fundamental para el desarrollo armónico de todas las actividades”, dijo.

En ese punto, reiteró que la tarea quedará para la próxima gestión de Orrego que asume el próximo 10 de diciembre.

No hay antecedentes de una intervención de este tipo en Hidráulica. Anteriormente las protestas solo llegaron a alguna que otra panfleteada o una manifestación en sus puertas. En esta ocasión, como no hubo daños y fue en la vía pública, no habrá denuncias.