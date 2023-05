En el día de la esclerosis múltiple, la conmovedora reflexión de una sanjuanina que padece una enfermedad similar

No es fácil convivir con este padecimiento, claro que no. Lourdes Solano (26) es una joven que todos los días le pone el pecho a las balas. Es que lucha desde su adolescencia contra dos duras enfermedades neuronales que no tienen cura: Ataxia y Huntington. En este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, la sanjuanina hizo una conmovedora reflexión, tras padecer una enfermedad similar: "Sean amables, empáticos y respetuosos porque no saben la batalla que vive cada uno".

"Hoy 30 de Mayo es el día internacional de la esclerosis múltiple, yo no tengo esa enfermedad pero si una prima cercana llamada ataxia. Quería aprovechar la ocasión para contarles básicamente que tener estás patologías es como vivir constantemente en una calesita con los ojos vendados, por ende, no está bueno que los mismos policías o personas que están por la calle asuman que estás borracha o te sentís mal y vos debas mostrar tu pase de discapacidad. Sean amables, empáticos y respetuosos porque no saben con la batalla que vive cada uno. Y no me hagan llorar porfi, que me esfuerzo todos los días por estar mejor. Gracias", describió Lourdes en redes sociales.

"Luli", como la conocen todos, padece Ataxia y Huntington. Son patologías que afectan su motricidad como así también le producen dificultades en el habla, la visión y la audición, entre otras dolencias. La vida la llevó a levantarse todos los días con la obligación de salir a jugar su partido.

"En los ambientes que me manejo la gente sabe, no me cuestiona. Algunas veces, en las personas que no saben, es como que agreden un poco con su comentario. Ya me pasó que un Policía me preguntara en una cancha cuando fui a cubrir un partido si yo estaba ebria. Incluso cuando presencié una pelea de boxeo, el de seguridad me dijo seguro que si te hago una prueba para medirte el nivel de alcohol, no pasas. Es feo que te digan esto. Es difícil", aseguró Solano a Tiempo de San Juan.

Hace poco comencé a usar un bastón y al principio me daba vergüenza pero se que tengo que acostumbrarme. Más allá de la enfermedad, tengo todo asimilado. Mis médicos me ayudan y voy a dos gimnasios como para llevarla, porque mi enfermedad de Ataxia no tiene cura, cerró Lourdes sobre su lucha diaria