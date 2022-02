Cómo es vivir con dos duras enfermedades neuronales: la historia de una luchadora sanjuanina

La vida para los simples mortales de este mundo pasa por preocupaciones como el trabajo, los ingresos, los hijos o el entorno más próximo que lo rodea y las problemáticas que lo aquejan. Muchas veces nos apenamos por cuestiones que, en con otra perspectiva, resultan insignificantes. En ese contexto, un cristal con el cual se puede obtener una mirada diferente es la historia de Lourdes Solano, una sanjuanina de 25 años que lucha contra dos duras enfermedades neuronales que no tienen cura.

La chica que es de Santa Lucía y estudia Periodismo Deportivo padece Ataxia y Huntington y se anima a contar, desde su propia experiencia, cómo es vivir con esas patologías que afectan su motricidad como así también le producen dificultades en el habla, la visión y la audición, entre otras dolencias. Aún así, como buena futbolera que se considera, pone lo mejor de sí para dar vuelta un partido que comenzó a perder desde el vestuario.

La Ataxia Cerebelosa que sufre le afecta el control del movimiento muscular, puntualmente ataca la coordinación de sus piernas y sus manos. Por su parte, la Enfermedad de Huntington, que heredó de su madre al nacer, le provoca un desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Esa degeneración resulta progresiva y, aunque el efecto sea evidente, la protagonista contrarresta los síntomas con todas las herramientas que tiene a su alcance.

Con un grupo de profesionales que la asisten diariamente, la muchacha que sigue de cerca el fútbol sanjuanino le hace frente a su realidad y vive una vida lo más normal posible. Se maneja de forma independiente, estudia, trabaja en radio y, con todos los cuidados debidos y el acompañamiento de amigos y familia, sueña con recibirse y viajar por el mundo.

Además de lo que afronta todos los días con las afecciones que no le dan respiro, como pérdidas de equilibrio y caídas inesperadas que son muchas veces bastante perjudiciales, su historia de vida también tiene una fuerte carga. Es que hace 11 años perdió a su mamá y a pesar de que fue ella quien la dio a luz, sus verdaderas madres -dice- son su abuela y su tía paterna, Perla y Antonia, quienes la criaron cuando su papá se fue a vivir a España. Es que su progenitora padecía la misma enfermedad y por ello no pudo hacerse cargo cuando apenas era una bebé.

Aunque se sabía que heredaría la enfermedad de su madre, fue recién en su adolescencia cuando fue diagnosticada con ambas enfermedades, las que quedaron al descubierto por las constantes caídas que sufría. Una neuróloga la acompañó en el proceso y, poco a poco, se adaptó a una vida de cuidados extremos, a diferencia del resto de los jóvenes. No obstante, siempre se esforzó por vivir una vida lo más normal posible.

Reconoce que convivir con dificultades no es sencillo, asegura que la única forma de salir adelante es aceptar su realidad y hacer de ella un mejor escenario. Su valentía y fuerza parecen no caber en la humanidad que presenta y es por ello que vale la pena detenerse y escucharla, ya que sus conceptos no hacen más que inspirar.

Dos madres para toda la vida

Al borde de las lágrimas, Lourdes parece hacer fuerza para no quebrarse cuando se refiere a las dos mujeres que no le dieron la vida, pero sí le dieron amor, educación y todo lo que tenían para hacerla una persona feliz. A ellas, el agradecimiento que les tiene la emociona. "No sería nada sin ellas", confiesa.

Después de la lucha, la satisfacción

Antes de cerrar la nota, Lourdes aprovechó la ocasión para dejar en claro que, si bien en algún momento debió pelear para que Desarrollo Humano respetara sus derechos, hoy la historia es diferente y por eso está agradecida.