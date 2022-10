Empresarios de colectivo cuestionaron a la UTA por el paro: "Son intereses particulares"

"Las cámaras empresarias están llevando esto al extremo. Nosotros no tenemos firmado el acuerdo salarial y el poder adquisitivo de los trabajadores cayó abruptamente. Los empresarios tienen de rehenes a los choferes y termina pagando las consecuencias el usuario", expresó Maldonado vía radial. Ante esto, el empresario salió al cruce: “Es inentendible, se aumentó el pasaje para pagar lo acordado”.

En esa misma línea expresó que no hay voluntad de acordar con el Gobierno de San Juan. “Están esperando directivas desde Buenos Aires. Pero San Juan es un tema muy especial, no hay que meter todo en la misma bolsa. Todos los sanjuaninos hacen un esfuerzo tremendo para que el servicio de transporte funcione como funciona. Es una situación muy injusta que por intereses particulares dejemos sin un servicio esencial a 250 mil sanjuaninos. Insisto, luego del acta firmado a nivel nacional se coordinó con el Gobierno de la provincia el aumento en las tarifas de los pasajes para que las empresas tengan los fondos para cumplir. Y las empresas los tienen y lo van a pagar como corresponde. Entonces, no se entiende”.