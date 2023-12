El viaje de Nicolás, de desarmar mochilas para hacer bolsos a vestir a Moria y Pampita

“Era algo que me gustaba y lo fui caminando. De repente me di cuenta que podía vivir de esto con mucho esfuerzo, porque es una carrera bastante sacrificada para poder vivir de ella. Hoy en día está muy explotada, mucha gente que lo hace y hay que lucharla un poco, pero es una carrera genial”, señala.

Por sus manos y su creatividad han pasado una amplia diversidad de cuerpos y pedidos, pero no olvida ese primer trabajo que tuvo.

Recuerda que se encontraba finalizando el primer año de cursado y lo buscó una joven que quería un vestido para su cena de egresados. “No tenía idea de tiempos, hice un vestido con mucha antelación, el cual le probé una semana antes y le quedaba enorme, porque había bajado como cuatro kilos. En una semana tuve que hacer un vestido nuevo, pero a pesar de rabear mucho, aprendí”, comenta entre risas. Eso fue sobre 2016, y esa primera prenda que vino con su paga posterior le abrió un mundo a Nicolás que no paró de diseñar, enfocado a la alta costura y a los diseños femeninos.

WhatsApp Image 2023-12-01 at 14.24.29 (1).jpeg

Como un diseñador que comenzó a hacer su camino, buscar un estilo, una inspiración no fue sencillo. Si bien se acomodó en un estilo más “clásico”, como él lo define, dentro de ese rango se permite innovar, jugar con los colores, los cortes, las asimetrías y todo lo que la tela le permita. “Me gusta ser innovador dentro de una línea bastante tranquila”, remarca.

Durante todos los años fue mejorando su corte y profesionalizando sus diseños, generando estilos únicos y volviéndose popular entre las novias, quinceañeras y egresadas, pero jamás imaginó que un trabajo fruto de su creación llegaría a la televisión nacional y a la farándula argentina.

Pampita y Moria, entre las muchas famosas que ha embellecido con su arte

“Pampita me seguía por redes, tenía un contacto con ella. La conocí a ella en el 2018, cuando me invitaron a un Martín Fierro. Fue la primera vez que tuve contacto con ella. Me acerqué, me saqué una foto, charle con ella y hablamos de cosas superficiales, porque no teníamos mucho tiempo, pero le conté de mi trabajo”, comenta Nicolás.

Ese primer contacto fue la antesala para lo que sería un viaje sin retorno. Un segundo encuentro con Carolina Ardohain se dio en San Juan. La famosa modelo y conductora se encontraba realizando una publicidad en una cadena de supermercado local y como quien no quiere la cosa, Nicolás se enteró porque su padre se encontraba haciendo compras como un día cualquier.

image.png

Al respecto, comenta: “Cuanto me enteré agarre un vestido que tenía armado, le puse una etiqueta y se lo regalé. Ahí me comenzó a seguir y tenía el contacto directo. Ahora mis mensajes le llegan directo. Ese fue el primer paso para llegar más allá. Fue la primera vez que entregue un trabajo mío”.

Mensaje va, mensaje viene, Nicolás se sinceró con Pampita y le dijo que el vestido obsequiado no era uno de sus más grandes orgullos, y que si ella aceptaba, quería regalarle otro, por simple admiración. La famosa le dio una dirección donde enviar la prenda y en ese momento el sanjuanino fue un poco más allá. “Y si iba hasta Buenos Aires a llevar el vestido, me pregunté. Y lo hice”, asegura.

Por intermedio de un conocido logró ingresar a una grabación del Bailando, donde entre las importantes e imponentes figuras se encontraba “La One”, Moria Casán. “Apenas terminó el programa, que era grabado, Tinelli no estaba terminando cuando de un lado de la tribuna di toda la vuelta hacia el pasillo donde ella salía. Me encontré con Zeta, la mejor amiga de Moria. La reconocí, estuvimos charlando, le dije que esperaba a Moria para darle el vestido. Cuando la vi era un camión enorme que se me venía encima, me quedé helado. Subí a su camarín, la vi salir del ascensor, me acerque, me presenté y le dejé el vestido. Es muy buena onda”, recuerda Nicolás.

image.png

Lo que fue un simple gesto aprovechando el momento, se volvió en un sueño hecho realidad cuando la diva argentina lució el mismo vestido que el sanjuanino le había confeccionado “a ojo” en un programa del Bailando.

Nicolas Estrada: La primera vez que vistió a Moria Casan

“Es Moria. Es una referente importante para el país y afuera también, porque la conocen por todos lados, y me sorprendió, porque fue la primera en usar el vestido que le regalé. Cuando lo vi, morí. Sabía que lo podía llegar a usar, pero no tan pronto”, asegura el diseñador.

Reconoce que si tuviera la oportunidad, rodearse de famosos, vestirlos, embellecerlos sería su sueño y la forma en la que le gustaría que su carrera marche, pero distintos motivos lo llevan a quedarse en San Juan. Si bien asegura que en la provincia que lo vio crecer ya tocó techo, busca diversas alternativas para seguir explotando su creatividad y no estancarse.

Incluso recientemente lanzó una cápsula con prendas para cóctel y no descarta crecer en esa línea.

Nicolas Estrada: El momento que vive su carrera

“Después, a donde el destino me lleve. Si quieren venir más famosos, que vengan. Me encanta hacer ese trabajo, me encanta todo ese quilombo. Me gusta mucho y se me ha hecho habitual, porque lo he hecho con mucha gente”, finalizó Nicolás Estrada, diseñador de alta costura sanjuanino.