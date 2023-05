El top tres de las principales dudas que tienen los inquilinos sanjuaninos

En primer lugar, por la cantidad de personas que consultan tanto de manera presencial como telefónica se encuentra la actualización de los contratos. “La gente llega consultando cada cuánto tiempo debería aumentar según la ley como el porcentaje que corresponde y también nos consultan si la ley sigue vigente”, comenta el profesional.

En segundo lugar, se encuentran las consultas por lo que indica la normativa en torno al estado del inmueble alquilado. Al respecto Malco explica: “Los inmuebles normalmente no todos están en perfectas condiciones para ser alquilados en el momento que se hace. El inquilino se encuentra con un contrato que dice que los inmuebles están en perfectas condiciones, pero a los meses salen a la luz los daños y se las quieren adjudicar al locatario. De estos episodios hemos tenido mucho, donde las condiciones en general no son las mejores y la gente por la necesidad de alquilar se termina quedando, buscando una solución, arreglando ellos mismos sin poder reclamar al locador porque el mercado está complicado, cuesta mucho conseguir un inmueble, las condiciones son más o menos generales”.

Completando el ranking de las principales inquietudes que tienen los inquilinos sanjuaninos se encuentra el tema IVA y AFIP. El letrado explica que por lo general quien alquila no sabe quién debe hacerse cargo del pago del IVA o de registrar el contrato en AFIP, y aprovechando ese desconocimiento terminando haciéndose cargo, aunque no corresponda. “Hay contratos que ya se han iniciado y trasladan el monto del IVA el último año de contrato y ahora lo quieren disfrazar de alguna manera para que el locador no lo pague, pero entendemos que son ellos quienes deben hacerse cargo”, comenta.

La asesoría de la Asociación de Inquilinos se brinda martes y jueves, de 17 a 18 horas. Malco comenta que hay días que incluso llegan a tener 10 personas, sin contar las que realizan las consultas por teléfono o en contacto con otros miembros de la Asociación. “Cuando son consultas básicas, que son las que se repiten, ellos evacuan las dudas. Ya si es algo más técnico o es necesario evaluar la documentación, ahí pedimos que se presenten de manera presencial”.

Cabe remarcar que este servicio se ofrece de manera gratuita. Allí los profesionales evacuan dudas relacionadas al contrato de locación, las obligaciones y responsabilidades que hay en el vínculo locador y locatario, lo que establece la Ley de Alquileres como también el vínculo de la normativa con el Código Civil. Cualquier persona que alquile y tenga alguna duda relacionada a algunos de los temas mencionados puede dirigirse por Av. Rioja 37 norte, en Capital.